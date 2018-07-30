Sürücüsüz metro, 3 gün daha hizmet vermeyecek

Hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için test sürüşleri, 31 Temmuz ile 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde de devam edecek.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşlerinin süresi uzatıldı. Deneme seferlerini yaptırarak sürücüsüz metroya "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" verecek yabancı teknik heyet, metronun 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında da test sürüşlerine devam edilmesini talep etti.

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METRO HATTI 2 GÜN SEFER YAPMAYACAK

12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da yapılan ters sürüşlerinde herhangi bir teknik arazı ve aksaklık tespit edilmemesine rağmen deneme seferlerinin bir süre daha sürdürülmesinin iyi olacağına karar verildi.

Bunun üzerine sürücüsüz metro hattında üç gün boyunca test sürüşleri devam edecek. Bu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 31 Haziran Salı, 1 Ağustos Çarşamba ve 2 Ağustos Perşembe günleri seferler yapılmayacak.

Test sürüşlerinin tamamlanması ve herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda sürücüsüz metro, 3 Ağustos Cuma günü ulaşım hizmeti verecek.

Gerekli kontroller bitirildikten sonra ise bir aksilik olmaması halinde hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümü de ağustos ayında hizmete alınacak.