Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI



TUTUKLANDI

Gizem Yetil

Bursa Siteler Mahallesi'nde yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü A.I ile A.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Kavga sırasında A.I.'yı tabancayla ayağından yaralayan A.T. kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, iş yerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti.A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.