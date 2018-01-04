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Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol verme tartışmasında otomobil sürücü A.I.'yı tabancayla yaralayıp kaçan A.T., düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı

04 Ocak 2018, Perşembe 21:55
Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı
Bursa Siteler Mahallesi'nde yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü A.I ile A.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.I.'yı tabancayla ayağından yaralayan A.T. kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
 

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI


Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, iş yerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti.

A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı.


TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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