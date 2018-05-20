Sürüyü otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban öldü

Olay, dün akşam meydana geldi. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan ve Kangal ilçesinin Havuz beldesinde çobanlık yapan Yunus Çolak (45), sabah sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürünün eve dönmesine rağmen Çolak'tan haber alınamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramalar sonucu Çolak'ın cansız bedenine ulaşıldı. 112 sağlık ekipleri, Çolak'ın yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çolak'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde özellikle ilçelerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yerlerde su taşkınları meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu dünden beri hayatını kaybedenlerin sayısı da 2'ye yükseldi.