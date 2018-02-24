Survivor 10. bölümde neler oldu? (İpek Yaşar ile Emre Durak kimdir?)



ÖDÜL YARIŞMASINI KİM KAZANDI?



SURVIVOR EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak



SURVIVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?

İpek Yaşar

Nihat Doğan çıldırdı! (Survivor son bölümde neler oldu?)

Survivor'da ödül ve ada oyunlarını kazanan belli oldu

İdil Janet Demiray

diye merak edenler buraya...Gönüllüler takımınailenun yerineilegeldi.Hayranlarından gelen mesajlar için yarışan Gönüllüler ve All Star yarışmasını kazanan Adem'in son oyunda aldığı sayı ile All Star oldu.Ada ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı yeni adasına kavuştu. Yarışmacılar açıklamalarıyla ne kadar mutlu olduklarını dile getirdiler.Yarışmacılar Bil Bakalım oyunu oynadı. Ödülü reçel olan yarışmayı Gönüllüler takımından Anıl kazandı. Anıl ödülü paylaşmak için Razaman, Nevin, Funda, Yağmur ve Birsen'i seçti.Adanalı olanAnadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.27 yaşında Mersinlimilli sutopu sporcusu. Galatasaray'daa takımında forma giymiş olan İpek Yaşar şu anda CrossFit yapıyopr.