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Survivor 10. bölümde neler oldu? (İpek Yaşar ile Emre Durak kimdir?)

Survivor 2018'in 10. bölümünde Acun Ilıcalı'nın daha önce de açıkladığı gibi iki yeni yarışmacı adaya geldi.Survivor 10. bölümde şimdiye kadar en zor oyun oynandı. Peki bu hafta ödül neydi? Bu hafta ödülü hangi takım kazandı? Yeni gelen yarışmacılar İpek Yaşar ve Emre Durak kim? İşte Survivor 10. bölümde yaşananlar...

24 Şubat 2018, Cumartesi 07:56
Survivor 10. bölümde neler oldu? (İpek Yaşar ile Emre Durak kimdir?)
Survivor 10. bölümde neler yaşandı? diye merak edenler buraya...

Gönüllüler takımına Gamze Aksu ile Hakan Hatiopoğlu’nun yerine İpek Yaşar ile Emre Durak geldi.


ÖDÜL YARIŞMASINI KİM KAZANDI?


Hayranlarından gelen mesajlar için yarışan Gönüllüler ve All Star yarışmasını kazanan Adem'in son oyunda aldığı sayı ile All Star oldu.

Ada ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı yeni adasına kavuştu. Yarışmacılar açıklamalarıyla ne kadar mutlu olduklarını dile getirdiler.

Yarışmacılar Bil Bakalım oyunu oynadı. Ödülü reçel olan yarışmayı Gönüllüler takımından Anıl kazandı. Anıl ödülü paylaşmak için Razaman, Nevin, Funda, Yağmur ve Birsen'i seçti.


SURVIVOR EMRE DURAK KİMDİR?


Adanalı olan Emre Durak Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.


SURVIVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?


27 yaşında Mersinli İpek Yaşar milli sutopu sporcusu.  Galatasaray'daa takımında forma giymiş olan İpek Yaşar şu anda CrossFit yapıyopr.



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