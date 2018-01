Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan bu sene neden Survivor'a katılamadığını açıkladı

"EVLENDİM"

Elif Bayram

lakaplıHadi Be prgramına konuk oldu. Survivor 2018'le ilgili konuşan Atakan neden bu sene olmadığını da açıkladı.2017'deevlenen Atakan Arslan "Survivor All Star'a katılacak mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Herkesin kesinlikle olmak isteyeceği bir platform o. Ama benim başka işlerim var. Bir de evlendim Evlendiğim için artık hayata biraz daha farklı bakıyorum. O sebeple pek mümkün görünmüyor."Öte yandan Avatar Atakan'ın 'evlendim' gerekçesiylekatılmaması sosyal medyada, 'Komik ve gereksiz bir açıklama' olarak yorumlandı.hemen ardından sosyal medyaya düşen bir videosu büyük bir yankı uyandırmıştı. Atakan'ın videoda Türklere hakaret ettiği iddia edilmişti.’ın Türk milletine hakaret ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, "Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.bu video için şöyle açıklama yapmıştı: "An itibari ile sanal alemde adi şahsiyetsiz şeref yoksunu bir şahsın aleyhimde yaymış olduğu bir videoya denk geldim. Bir kaç yıl öncesine ait olan bu videoda müzik dinlerken sanki halkıma küfür ediyormuş gibi söyleneni farklı şekilde algılatarak bizi ve değerlerimizi hiçe sayan bu aşağılık mahlukata sadece yazıklar olsun diyorum. Ben ki yıllarca bayrağımız için dünyanın 4 bir yanında savaşmış bir adamım bu yapılan karalamalar beni ve ülkesini seven herkes için yalnızca bir masal niteliğindedir… Bu şahıs ve yayan fake hesaplar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır en kısa zamanda adalet yerini bulacaktır… Her zaman dediğim gibi ALLAH VAR SIKINTI YOK …"Avatar Atakan'ın bu sene yapılacak olan Survivor'a katılmaması sosyal medyada "Acun Ilıcalı Atakan'ı o videodan sonra silmiştir, ondan katılamıyordur" şeklinde yorumlandı.