Survivor 2018 12. bölümde neler yaşandı? (Survivor'da kimler elemeye kaldı?)



SURVİVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?



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Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? Survivor son bölüm izle

Survivor Türkiye-Romanya mücadelesini kim kazandı? (Survivor son bölümde yaşananlar)

İdil Janet Demiray

ile TV8 ekranındaydı. Yarışmacılar dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Survivor son bölümde haftanın 4 eleme adayı da belli oldu.Dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Birsen-Cumali-Melih ile Hilmi Cem-Sahra-Nihat Doğan karşı karşıya geldi. Yarışmayı kazanantakımı oldu.Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında en iyi performansa sahip olan isim ilk bireysel dokunulmazlığın da sahibi oldu. Haftanın en iyi performansını sergileyen isim Yağmur oldu.Survivor 2018'de yapılan oylamaya göre Gönüllüler takımından eleme adayları belirlendi. Birsen ve Gizem eleme adayı çıktı.Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Melih, haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Melih'in kararı ile 3. eleme adayı Cumali oldu.4. eleme adayını ise performans birincisi seçilen Yağmur belirledi. Yağmur'un söylediği isimse Ramazan oldu., ada konseyinde ülkeler arası mücadelelerin devam edeceğini açıkladı.