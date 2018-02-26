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Survivor 2018 12. bölümde neler yaşandı? (Survivor'da kimler elemeye kaldı?)

Survivor'ın 12. bölümünde All Star ve gönüllüler dokunulmazlık için savaştı. Survivor 2018 son bölümde haftanın eleme adayları da belli oldu. Peki Survivor'da kimler elemeye kaldı? İşte detaylar...

Survivor 2018 12. bölümde neler yaşandı? (Survivor'da kimler elemeye kaldı?)
Survivor 2018 12. bölümü ile TV8 ekranındaydı. Yarışmacılar dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Survivor son bölümde haftanın 4 eleme adayı da belli oldu.


SURVİVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?


Dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Birsen-Cumali-Melih ile Hilmi Cem-Sahra-Nihat Doğan karşı karşıya geldi. Yarışmayı kazanan All Star takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında en iyi performansa sahip olan isim ilk bireysel dokunulmazlığın da sahibi oldu. Haftanın en iyi performansını sergileyen isim Yağmur oldu.

Survivor 2018'de yapılan oylamaya göre Gönüllüler takımından eleme adayları belirlendi. Birsen ve Gizem eleme adayı çıktı.

Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Melih, haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Melih'in kararı ile 3. eleme adayı Cumali oldu.

4. eleme adayını ise performans birincisi seçilen Yağmur belirledi. Yağmur'un söylediği isimse Ramazan oldu.


ACUN ILICALI BOMBAYI PATLATTI


Acun Ilıcalı, ada konseyinde ülkeler arası mücadelelerin devam edeceğini açıkladı.

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