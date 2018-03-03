Survivor 2018 16. bölüm fragmanı: Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz



HAKAN HATİPOĞLU'NDAN İDDİALI SÖZLER: ALL STAR'I BÖLMEYE GİDİYORUZ



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Elif Bayram

Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Romanya için çekilen Survivor'daki yarışmacılar ise Türk Survivor takımları geçen hafta karşı karşıya gelmişti. Türkiye adına All Star'ın yarıştığı oyunu Rumen takımı kazanmıştı. 3 Mart Cumartesi yayınlanacak olan Survivor'ın 16. yeni bölümünde ise rövanş mücadelesi gerçekleşecek.Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada,mücadelesinden galip çıkan takım yarışacak. Nefes kesecek olan Türkiye-Romanya arasından ikinci Survivor mücadelesi zorlu bir parkurda yapılacak.sakatlığından dolayı iki hafta adadan uzak kaldıktan sonra dönen ancak oyunlarda oynaması henüz yasak olanise iddialı sözlerine devam ediyor. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler'de acil durum toplantısı yapan Hakan, yine iddialı konuştu. Son olarak Turabi'ye meydan okuyan Hakan 'İyileşeceğim zaman da gelecek. Gereken cevabı vereceğim' demişti.yeni bölümünde ise adalarında yaptıkları toplantıyı değerlendiren Hakan, 'Dünkü toplantıdan iyi sonuçlar çıkarttık. Şimdi Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz' şeklinde konuştu.2 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda iletişim ödülü için mücadele edildi. Son günlerdeki üstün performanslarını sürdüren All Star takımı, iletişim ödüllü oyunu da 10-4 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.