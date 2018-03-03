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Survivor 2018 16. bölüm fragmanı: Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz

Survivor 2018'in 3 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek 16. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Türkiye-Romanya Survivor ekipleri arasında rövanş mücadelesi yapılacak. Survivor 2018'de önce All Star ve Gönüllüler yarışacak, daha sonra kazanan takım Rumen takımının karşısına rövanşı almak için çıkacak

03 Mart 2018, Cumartesi 12:44
Survivor 2018 16. bölüm fragmanı: Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz
Survivor 2018'de Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Romanya için çekilen Survivor'daki yarışmacılar ise Türk Survivor takımları geçen hafta karşı karşıya gelmişti. Türkiye adına All Star'ın yarıştığı oyunu Rumen takımı kazanmıştı. 3 Mart Cumartesi yayınlanacak olan Survivor'ın 16. yeni bölümünde ise rövanş mücadelesi gerçekleşecek.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada, All Star ve Gönüllüler mücadelesinden galip çıkan takım yarışacak. Nefes kesecek olan Türkiye-Romanya arasından ikinci Survivor mücadelesi zorlu bir parkurda yapılacak.
 


HAKAN HATİPOĞLU'NDAN İDDİALI SÖZLER: ALL STAR'I BÖLMEYE GİDİYORUZ


Survivor'da sakatlığından dolayı iki hafta adadan uzak kaldıktan sonra dönen ancak oyunlarda oynaması henüz yasak olan Hakan Hatipoğlu ise iddialı sözlerine devam ediyor. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler'de acil durum toplantısı yapan Hakan, yine iddialı konuştu. Son olarak Turabi'ye meydan okuyan Hakan 'İyileşeceğim zaman da gelecek. Gereken cevabı vereceğim' demişti. Survivor'ın yeni bölümünde ise adalarında yaptıkları toplantıyı değerlendiren Hakan, 'Dünkü toplantıdan iyi sonuçlar çıkarttık. Şimdi Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz' şeklinde konuştu.


SURVIVOR 2018 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?


Survivor 2018'in 2 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda iletişim ödülü için mücadele edildi. Son günlerdeki üstün performanslarını sürdüren All Star takımı, iletişim ödüllü oyunu da 10-4 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.



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