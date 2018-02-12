Survivor 2018 2. bölüm (Ödül oyununu kim kazandı)

Medya patronu Acun Ilıcalı
'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018 All Star yarışması dün akşam 2. bölümü
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yenlere heyecanlı anlar yaşattı. İzlemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler için Survivor 2018 2 bölümüyle ilgili detayları sizler için haberimizde buluşturduk. Ödül oyununun bir markanın bisküvi için yarışan iki takım zorlu bir parkur sonucunda ödüllerine kavuştu. Peki ödül oyununu kim kazandı
? Ünlüler mi gönüllüler mi kazandı
?
GÖNÜLLÜLER 10-7 KAZANDI
Survivor 2018 ilk yarışmasında yarışmacılar dizilmiş lobutları toplar ile devirmeye çalıştılar. İlk önce engelleri aşıp lobut ve topların bulunduğu yere ilk sırada gelmeye çalışan yarışmacılar ardından topları kullanarak dizilmiş on lobutu devirmek için çaba gösterdiler. İlk yarışmayı gönüllüler takımı 10-7 kazandı.
SURVİVOR 2018 2. BÖLÜM ÖDÜL OYUNU
Dün akşam Survivor 2018 2. bölümü bu ödül oyunuyla ekranlara geldi. İzlemek için aşağıda bulunan ekrana tıklayarak kesintisiz izleyebilirsiniz.
SURVİVOR 2. BÖLÜM İZLE
TURABİ'NİN MASKE BİLMECESİ
Yarışmada her yaptığı hareket konuşulan Turabi'nin oyun alanına geldiğinde taktığı maske merak konusu oldu. Turabi maskeyi neden taktığını da açıkladı. İşte o sırrı: Maskenin kendisine uğur getirdiğini söyleyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı’nın karşısına ilk böyle çıktığını hatırlatarak “Bana çok şans getirdi ve buralara kadar geldi. Bana uğur getireceğine inanıyorum. Survivor’a veda edene kadar bu şekilde devam edeceğim. Turabi Çamkıran, oyun öncesi Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine maskeyi takarak vermek istediği mesajı açıkladı.
GÖNÜLLÜLERDEN BİR KADIN YARIŞMACI ÜNLÜLER EKİBİNE GEÇECEK
Yarışmanın ilk bölümünde Ünlüler takımında olan Hakan Hatipoğlu Turabi'yle kavgalı olduğu için Gönüllüler takımına gönderildi. Gönüllülerden de bir kadın yarışmacı Ünlüler ekibine dahil olacak. Ecem Karaağaç en çok oyu alan isimlerden biri oldu. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak?
Büşra Kamış