Survivor 2018 2. bölüm (Ödül oyununu kim kazandı)

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Büşra Kamış

Medya patronu'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğiyleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. İzlemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler için Survivor 2018 2 bölümüyle ilgili detayları sizler için haberimizde buluşturduk. Ödül oyununun bir markanın bisküvi için yarışan iki takım zorlu bir parkur sonucunda ödüllerine kavuştu. PekiSurvivor 2018 ilk yarışmasında yarışmacılar dizilmiş lobutları toplar ile devirmeye çalıştılar. İlk önce engelleri aşıp lobut ve topların bulunduğu yere ilk sırada gelmeye çalışan yarışmacılar ardından topları kullanarak dizilmiş on lobutu devirmek için çaba gösterdiler. İlk yarışmayı gönüllüler takımı 10-7 kazandı.Dün akşam Survivor 2018 2. bölümü bu ödül oyunuyla ekranlara geldi. İzlemek için aşağıda bulunan ekrana tıklayarak kesintisiz izleyebilirsiniz.Yarışmada her yaptığı hareket konuşulan Turabi'nin oyun alanına geldiğinde taktığı maske merak konusu oldu. Turabi maskeyi neden taktığını da açıkladı. İşte o sırrı: Maskenin kendisine uğur getirdiğini söyleyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı’nın karşısına ilk böyle çıktığını hatırlatarak “Bana çok şans getirdi ve buralara kadar geldi. Bana uğur getireceğine inanıyorum. Survivor’a veda edene kadar bu şekilde devam edeceğim. Turabi Çamkıran, oyun öncesi Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine maskeyi takarak vermek istediği mesajı açıkladı.Yarışmanın ilk bölümünde Ünlüler takımında olan Hakan Hatipoğlu Turabi'yle kavgalı olduğu için Gönüllüler takımına gönderildi. Gönüllülerden de bir kadın yarışmacı Ünlüler ekibine dahil olacak. Ecem Karaağaç en çok oyu alan isimlerden biri oldu. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak?