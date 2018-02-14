Survivor 2018 3. Bölüm ödül oyununu kim kazandı? Hakan Turabi montajsız kavgası

Acun Ilıcalı
'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018 All Star
yarışması dün akşam 3. bölümü
yle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Adrenalin tavan yaptığı yarışmayı izle
meyenler ve tekrar izlemek isteyenler için Survivor 3 bölümü
yle ilgili detayları sizler için haberimizde yer verdik. Ödül oyununu kazanan takıma olta ikinci bölümünde ise doğal tatlı ve kişi başına 3 tane verildi. Peki ödül oyununu kim kazandı
? Ünlüler mi Gönüllüler mi
? Aldığımız son dakika bilgisine göre Turabi ile Hakan'ın montajsız kavga görüntüleri
de yayınlandı.
ÜNLÜLER 10-7 KAZANDI
Survivor 2018 3. bölümde zorlu bir parkurun sonucunda halkaları ipe atmayı başaran takım ödül oyununun da sahibi olacaktı. İki takım arasında en iyi başarı gösteren All Star yani Ünlüler takımı oldu. Yarışma 10'a 7 bitti.
TURABİ HAKAN KAVGASI MONTAJSIZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Turabi ile Ramazan karşılaşmasını Turabi kazandı. Bu sırada iki takım arasında gerginlik oluştu. Turabi ile Hakan yeniden karşı karşıya geldi. Gönüllüler’in Hakan’a sahip çıktığı görüldü tam bu sırada Nihat Doğan “Yetim gibi üstüne oynuyorlar. Yeter artık.” diye bağırdı.
Nihat Doğan takım arkadaşlarına sitem etti: “Arkadaşlar bazılarına destek veriyorsunuz bazılarına vermiyorsunuz. Ya herkese bağırın ya da hiç bağırmayın”
SURVİVOR 3. BÖLÜMÜ İZLE
GÖNÜLLÜLER'DEN ALL STAR'A GEÇEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor 2018'de ada konseyinde yapılan oylamanın ardından Gönüllüler takımından All Star takımına geçen kadın yarışmacı belli oldu. Ecem All Star takımına geçti.
SURVİVOR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Dün akşam Survivor'ın 3. bölümü ekranlara geldi. Peki 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu haber sayfamızda cevap buldu. Buradaki
linke tıklayarak izleyebilirsiniz.
TURABİ'DEN AĞIR SÖZLER! "HADSİZLİK YAPIYORSUN"
Acun Ilıcalı: “Bugün çok erken bir gerginlik yaşadık mutlu değiliz. Senin oraya soğru gitmen doğru değil.”
Turabi: “Oyuna giden bir yarışmacıya laf atmak doğru değil. Durduk yere Hakan’ın yerine gitmedim. Uzaktan konuşacaktım beni davet etti. Hadsizlik yapıyorsun Hakan. Diğer arkadaşlar şunu bilsin yalandan birbirinizi itmeyin en fazla tartışırız gırtlağımıza kadar itiyorsunuz. İlerde özür dileyeceksiniz. Hakan’ı daha tanımıyorsunuz bu anı unutmayın.”
Hakan: “Kimsenin kimseye vuracağı yok. Üzerime gelirse cevabını veririm eğer o kadar konuşabilirsen sahada görüşelim benim nasıl olduğumu göreecekler senin ne olduğunu herkes biliyor.”
Cumali: “Kötü bir niyetim yok insanları ayırmak istedim. Kimseye saygısızlığım yok.”
Turabi: “İki oyun kazandın onun gazıyla insanları itiyorsun.”
Büşra Kamış