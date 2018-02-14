Survivor 2018 3. Bölüm ödül oyununu kim kazandı? Hakan Turabi montajsız kavgası

TV8 ekranlarının rekortmen yarışma programı Survivor 3. bölümü dün akşam izleyicisiyle buluştu. Her bölümüyle adeta hayranları tv başına toplamayı başaran Survivor yarışmasının 3. bölümünü izlemek için haberimizde bulunmanız yeterli olacaktır. Peki Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı? Kazanan takım ünlüler mi gönüllüler mi oldu? Ödül oyunu için yarışan Hakan ile Turabi arasındaki kavga ne oldu? Montajsız görüntüleri yayınlandı. Survivor 4 Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecanın zirve yaptığı yarışmanın ayrıntıları burada