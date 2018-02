Survivor 2018 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Büşra Kamış

kanalının sahibi'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığıyenlerin her defasında adrenalini yükselten yarışmanınmerak konusu oldu. Survivor 2018 4. bölüm fragmanında izleyenleri meraklandıran bir sahne de yayınlandı.takımında yarışan'nun Ünlüler takımına gönderdiklerihakkında yaptığı yorumlar adeta şaşkına çevirdi.'yla ilgili ada konseyini yorumlayan Hakan Hatipoğlu, Ecem Karaağaç'la ilgili " Biz demek ki Ecem'i İstanbul'a göndermek için ünlüler takımına göndermişiz" dedi. Hatipoğlu'nun bu sözleri 4. bölüme damgasını vuracağa benziyor.Acunn.com da ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 4. yeni bölüm fragmanı için sayfamızda bulunan linkten seyredebilirsiniz.Bu akşam ödül oyunu için yarışacak olan iki takım oyun öncesi durum değerlendirmeleri yapmaya devam ediyorlar. Gönüllüler adasında durum ise Ecem'in ünlüler takımına geçmesi oldu. Ecem'in Ünlüler takımında oylamada ünlülerde yarışan yarışmacılara yenik düşeceği konuşuldu.Survivor 2018 4. yeni bölümü bu akşam saat: 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacaktır. Survivor heyecanına tanık olmak içinizleyebilirsiniz.Survivor 2018 3. bölümde zorlu bir parkurun sonucunda halkaları ipe atmayı başaran takım ödül oyununun da sahibi olacaktı. İki takım arasında en iyi başarı gösteren All Star yani Ünlüler takımı oldu. Yarışma 10'a 7 bitti.TV8'de yayınlanan Survivor 2018 All Star dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dudaklarına ve göğüslerine yaptırdığı estetikle konuşulan Nagihan Karadere ada konseyinde bu duruma açıklık getirdi."Acun Bey öncelikle sizden özür diliyorum çünkü ben son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdim ama ben her zaman alışığım. Atletizm yarışlarında da engelleri her zaman sakat bacaklarla, ayaklarımın üzerine basamıyorken de yüksek dereceler elde ettim. Buraya gelirken de sizi bilgilendirmem gerekiyordu ama kendime güvendiğim için ve son dakikada kadrodan çıkmam olmazdı. Nazara geldim.Sakatlığımdan sonra kortizon tedavisi gördüm. Balon gibi oldum. Herkes bana Nagihan noldu? Botoks mu yaptırdın? Dolgu mu yaptırdın? diyordu. Ama tamamen kortizon etkisi. Şu an için kendime güveniyorum. Parkurlarda biraz seyirebilirim ama günden güne iyileşiyorum. Şu an benden sayı aldılar aldılar alamadılar geçmiş olsun hiç kimseye acımayacağım.