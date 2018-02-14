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Survivor 2018 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Her bölümüyle izleyicinin nefesini kesen yarışma Survivor 2018 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan 3. bölümde Turabi ile Hakan'ın kavgası gündeme damgasını vurmuştu. Peki 4. bölümde neler olacak? Ecem Karaağaç'ın Ünlüler adasına geçmesi gönüllüler adasındaki kulisleri de beraberinde getirdi. İşte Survivor 2018 All Star 4. bölüm fragmanından ilk sahneler. Ayrıca yarışmayla ilgili son bilgiler de haber sayfamızda.

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:13
Survivor 2018 4. bölüm fragmanı yayınlandı
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2018 4 Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenlerin her defasında adrenalini yükselten yarışmanın 4. bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Survivor 2018 4. bölüm fragmanında izleyenleri meraklandıran bir sahne de yayınlandı.  Gönüllüler takımında yarışan Hakan Hatipoğlu'nun Ünlüler takımına gönderdikleri Ecem Karaağaç hakkında yaptığı yorumlar adeta şaşkına çevirdi. Ramazan Kalyoncu'yla ilgili ada konseyini yorumlayan Hakan Hatipoğlu, Ecem Karaağaç'la ilgili " Biz demek ki Ecem'i İstanbul'a göndermek için ünlüler takımına göndermişiz" dedi. Hatipoğlu'nun bu sözleri 4. bölüme damgasını vuracağa benziyor.

SURVİVOR 2018 4. BÖLÜM FRAGMANI

Acunn.com da ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 4. yeni bölüm fragmanı için sayfamızda bulunan linkten seyredebilirsiniz.



HAKAN İLE RAMAZAN ECEM HAKKINDA KONUŞUYOR

Bu akşam ödül oyunu için yarışacak olan iki takım oyun öncesi durum değerlendirmeleri yapmaya devam ediyorlar. Gönüllüler adasında durum ise Ecem'in ünlüler takımına geçmesi oldu. Ecem'in Ünlüler takımında oylamada ünlülerde yarışan yarışmacılara yenik düşeceği konuşuldu. 


SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Survivor 2018 4. yeni bölümü bu akşam saat: 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacaktır. Survivor heyecanına tanık olmak için buradan izleyebilirsiniz. 

SURVİVOR'DA 3. BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI

Survivor 2018 3. bölümde zorlu bir parkurun sonucunda halkaları ipe atmayı başaran takım ödül oyununun da sahibi olacaktı. İki takım arasında en iyi başarı gösteren All Star yani Ünlüler takımı oldu. Yarışma 10'a 7 bitti.

NAGİHAN KARADERE'DEN BOTOKS AÇIKLAMASI

TV8'de yayınlanan Survivor 2018 All Star dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dudaklarına ve göğüslerine yaptırdığı estetikle konuşulan Nagihan Karadere ada konseyinde bu duruma açıklık getirdi.

"Acun Bey öncelikle sizden özür diliyorum çünkü ben son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdim ama ben her zaman alışığım. Atletizm yarışlarında da engelleri her zaman sakat bacaklarla, ayaklarımın üzerine basamıyorken de yüksek dereceler elde ettim. Buraya gelirken de sizi bilgilendirmem gerekiyordu ama kendime güvendiğim için ve son dakikada kadrodan çıkmam olmazdı. Nazara geldim. 

BOTOKS DEĞİL KORTİZON TEDAVİSİ

Sakatlığımdan sonra kortizon tedavisi gördüm. Balon gibi oldum. Herkes bana Nagihan noldu? Botoks mu yaptırdın? Dolgu mu yaptırdın? diyordu. Ama tamamen kortizon etkisi. Şu an için kendime güveniyorum. Parkurlarda biraz seyirebilirim ama günden güne iyileşiyorum. Şu an benden sayı aldılar aldılar alamadılar geçmiş olsun hiç kimseye acımayacağım. 

 


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