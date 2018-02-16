Survivor 2018 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

HAKAN SAKATLANIYOR!

SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI (16 ŞUBAT)

Mine Bozkurt

5. bölüm fragmanı yayınlandı.10 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan'in 4. bölümünün ardından 16 Şubat'ta yayınlanacak 5. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.Yeni bölüm fragmanında ödül oyunu oynanıyor ve ödül oyunundabüyük sakatlık geçiriyor. Peki, Hakan'a ne oldu? İşte Survivor 2018 16 Şubat 5. bölüm fragmanı...Survivor 2018 16 Şubat'ta yayınlanacak 5. bölüm fragmanında, Gönüllüler takımında Cumali Akgül ile diğer bazı yarışmacılar arasında gerginlik yaşandığı görülüyor.Öte yandan fragman ödül oyunu gösteriliyor. Ödül oyununun bir bölümünde Hakan'ın yarıştığı sahne yer alıyor.Bir engelde Hakan, sert bir geçiş yapıyor ve o esnada bir sakatlık geçiriyor. All Starlar dahil tüm yarışmacılar Hakan'ın yanına koşuyor. Fragmanda Turabi'nin Hakan'ın gözünü kapattığı, Hakan'ın ambulansa bindirilirken gözünün bandajlı olduğu görülüyor.