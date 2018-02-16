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Survivor 2018 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2018'in 16 Şubat'ta yayınlanacak 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında ödül oyununda Hakan Hatipoğlu'nun sakatlandığı görülüyor. Peki, Hakan'a ne oldu? İşte Survivor 16 Şubat 5. bölüm fragmanı

Survivor 2018 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Survivor 2018 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

10 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2018'in 4. bölümünün ardından 16 Şubat'ta yayınlanacak 5. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

HAKAN SAKATLANIYOR!


Yeni bölüm fragmanında ödül oyunu oynanıyor ve ödül oyununda Hakan büyük sakatlık geçiriyor. Peki, Hakan'a ne oldu? İşte Survivor 2018 16 Şubat 5. bölüm fragmanı...

SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI (16 ŞUBAT)


Survivor 2018 16 Şubat'ta yayınlanacak 5. bölüm fragmanında, Gönüllüler takımında Cumali Akgül ile diğer bazı yarışmacılar arasında gerginlik yaşandığı görülüyor.

Öte yandan fragman ödül oyunu gösteriliyor. Ödül oyununun bir bölümünde Hakan'ın yarıştığı sahne yer alıyor.

Bir engelde Hakan, sert bir geçiş yapıyor ve o esnada bir sakatlık geçiriyor. All Starlar dahil tüm yarışmacılar Hakan'ın yanına koşuyor. Fragmanda Turabi'nin Hakan'ın gözünü kapattığı, Hakan'ın ambulansa bindirilirken gözünün bandajlı olduğu görülüyor.



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