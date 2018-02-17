Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2018 yarışmasının dün akşamki bölümünde kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Kaza geçiren Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Survivor 2018 6. bölümde neler olacak? İşte detaylar...