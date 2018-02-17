Peki Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Survivor 2018 6. bölümde neler olacak? İşte detaylar..." />

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Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2018 yarışmasının dün akşamki bölümünde kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Kaza geçiren Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Survivor 2018 6. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

17 Şubat 2018, Cumartesi 17:08
Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Survivor 2018, 6. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. TV8'in reyting rekorları kıran Survivor 2018 yarışmasında ödül hangi takımın olacak? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar...


SURVIVOR 2018 6. BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 2018'in 17 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan 6. bölüm fragmanında, Turabi ilginç sözlerle rakipleri Gönüllüler'e gözdağı verdi. Survivor 2018'in yeni bölümünde Turabi, Gönüllüler takımı için, 'Sonbahara girmiş ağaç gibi yapraklarını tek tek dökmeye başladılar. Onları zor bir kış bekliyor. Ya bu kışı güzelce geçirecekler ya da yok olup gidecekler' dedi. Survivor'ın 6. bölümünde, ödül oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler takımında da iç hesaplaşma yaşanacak.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?


Geçen akşam yapılan ödül oyunun galibi 10-7 ile All Star oldu. Oyun sonrası sandiviçlerini yiyen All Star takımının yüzü gülüyordu.


HAKAN HATİPOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyun esnasında başını çarpan Hakan Hatipoğlu herkesi korkuttu. Gözü şişen ve boynu zedelenen Hakan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktor Metin Kuş, Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı. Tedavisine devam edilecek olan yarışmacı bir süre oyunlardan uzak kalacak.


HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?


Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979, Çanakkale doğumlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu.

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HAKAN HATİPOĞLU'NUN KARİYERİ


Hakan Hatipoğlu, Milli bir sporcu ve Adalarspor'da aktif olarak su topu oynamaktadır.

2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.
Var Mısın Yok Musun 2008-2009
Survivor Kızlar ve Erkekler 2009-2010
Monami Magnum Kalem Ucu Reklam 2010
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Selim 2011-2012
Kurtlar Vadisi Pusu - Memati'nin Adamı 2011
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - Selim 2011
Alt Mı Üst Mü? Yarışma 2013
Rexona Reklam 2015
Survivor All Star 2015  

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