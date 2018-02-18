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Survivor 2018 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Dokunulmazlık oyununda kim elenecek

Survivor 2018 tüm heyecanıyla ve hızıyla tam gaz devam ediyor. Survivor 7. bölüm fragmanı tv8 ve acunn.com'da yayınlandı. Survivor 7. bölümde neler olacağı merak konusu olurken fragmanında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Survivor 7. bölümde bu akşam ödül oyunu yerine dokunulmazlık oyunu var. Şimdiden adadan ilk kimin eleneceği sorulmaya başlandı. İşte son bölümden şoke eden son notlar...
 

18 Şubat 2018, Pazar 12:53
Survivor 2018 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Dokunulmazlık oyununda kim elenecek
TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2018'de bu akşam 7. bölüm yayınlanacak. Survivor 7. son yeni bölümünde izleyenleri adeta şoka uğratacak gelişmelerin yaşanacağı söz konusu çünkü 7. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, "Bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek" dediği dokunulmazlık oyunu bu akşam itibariyla başlıyor. Dokunulmaz ödülünü kaybeden takım ada konseyinde ekiplerinden gitmesini sitediği bir kişinin ismini yazacak ve en çok oyu alan kişi Survivor 2018 adasına veda edecek. Yarışmacıların elinden gelen herşeyin hatta daha fazlasını yaptığı dokunulmazlık oyununda survivor'a veda edecek olan ilk kişinin kim olacağı gerçekten merak konusu oldu. Survivor'da kim elendi sorusunun cevap bulacağı an posta.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SURVİVOR 2018 7. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018 7. bölüm fragmanı tv8 ve acunn.com'da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında iki tane dikkat çeken ayrıntı gördük. Ünlüler adasında gerginlik başlamış ve Nagihan Karadere'ye karşı bir tepki geldiğini gördük. Bir önceki bölümde Nagihan sakat olarak yarışmaya katıldığını dile getirmiş ve gün geçtikçe iyi olacağını söylemişti fakat takım arkadaşları aynı fikirde olmadı. Ünlüler takımından Damla, "Ben Nagihan'ı gerçekten yeterli bulmuyorum" dedi.




SURVİVOR 2018'DE İLK KİM ELENECEK?


Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu için mücadele verecek. Zorlu yarışmanın ardından oyunu kazanan takım Dokunulmazlık ödülüne hak kazanmış olacak ve eleme yapmamış olacaklar. Dokunulmazlık ödülünü kazanamayan takım ise ada konseyinde bir kişinin ismini verecek ve en çok oyu alan kişi Survivor 2018'e veda edecek. Bakalım Survivor'da ilk elenecek isim kim olacak?

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HAKAN HATİOPLU'NUN SON DAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 4. bölümde ödül oyununda Ünlüler takımından Hakan Hatioplu yarışma sırasında feci bir kaza geçirmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Hatipoğlu'nun tedavisinin devam ettiği bilgisi geldi. Hatioplu'nun adaya ne zaman döneceği ise henüz netleşmemiştir.

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