Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Gönüllülere şok!

Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

Büşra Kamış

İzlerken adeta yürekleri hoplatan yarışmalarıylatam gaz devam ediyor.da yayınlandı. Survivor'ın son bölümünde dokunulmaz oyunu oynanmıştı ve oyunu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışan gönüllülerden de Funda galip geldi. Halk oylamasında ise en çok destek alan alan kişi ise Ramazan Kalyoncu oldu. Ada konseyinde ise Cumali'nin adı çıktı. Hal böyle olunca Cumali birinci eleme adayı oldu, Funda Yağmur'un adını söyleyerek ikinci eleme adayı, Ramazan'da Marcus'un adını söyleyerek üç kişi eleme potasına girdi. Öte yandan Hakan Hatipoğlu ile Gamze Aksu'nun Survivor adasına geri dönüp dönmeyeceği büyük merak konusu oldu. Acun Ilıcalı Gamze Aksu için geri dönmeme ihtimali büyük dedi. Hakan Hatipoğlu'nun ise tedavisi hala devam ediyor.Survivor 2018 8. bölüm fragmanı da dün akşamki bölüm biter bitmez yayınlandı. Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'ın son yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir sahne yayınlandı. Kamera karşısına geçen Turabi'nin sözleri adeta şok etkisi yarattı. Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, "Acıkırız sofradakileri yeriz, üzülürüz kendimizi yeriz, survivor da dokunulmazlığı kaybedince de birbirimizi yeriz. Gönüllüler takımı birbirlerini yemeğe başladılar artık kim kimi yerse. Survivor'un kanunu bu ya avcı olacaksın ya da av!" diyerek gönüllüler takımına atıfta bulundu. Bakalım Survivor'ın 8. bölümünde bizleri neler bekliyor olacak.Survivor 2018'de ilk hafta kim elendi sorusunun cevabını öğrenmek için aşağıdaki butona tıklayarak öğrenebilir, bölümleri kesintisiz izleyebilirsiniz.