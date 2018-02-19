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Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Turabi'den şok sözler

Survivor 2018'de dün ilk kez eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımlarından gitmesini istediği üç ismi seçti. Cumali, Yağmur ve Marcus eleme potasına girdi. Herkes survivor'da kim elenecek sorusunu sorarken Acunn.com ve TV8'de Survivor'ın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son yeni bölümden ilk görüntüler...
 

Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Turabi'den şok sözler
İzlerken adeta yürekleri hoplatan yarışmalarıyla Survivor 2018 tam gaz devam ediyor. Survivor 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Survivor'ın son bölümünde dokunulmaz oyunu oynanmıştı ve oyunu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışan gönüllülerden de Funda galip geldi. Halk oylamasında ise en çok destek alan alan kişi ise Ramazan Kalyoncu oldu. Ada konseyinde ise Cumali'nin adı çıktı. Hal böyle olunca Cumali birinci eleme adayı oldu, Funda Yağmur'un adını söyleyerek ikinci eleme adayı, Ramazan'da Marcus'un adını söyleyerek üç kişi eleme potasına girdi. 

SURVİVOR 2018 8. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018 8. bölüm fragmanı da dün akşamki bölüm biter bitmez yayınlandı. Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'ın son yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir sahne yayınlandı. Kamera karşısına geçen Turabi'nin sözleri adeta şok etkisi yarattı. Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, "Acıkırız sofradakileri yeriz, üzülürüz kendimizi yeriz, survivor da dokunulmazlığı kaybedince de birbirimizi yeriz. Gönüllüler takımı birbirlerini yemeğe başladılar artık kim kimi yerse. Survivor'un kanunu bu ya avcı olacaksın ya da av!" diyerek gönüllüler takımına atıfta bulundu. Bakalım Survivor'ın 8. bölümünde bizleri neler bekliyor olacak.





SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de ilk hafta kim elendi sorusunun cevabını öğrenmek için aşağıdaki butona tıklayarak öğrenebilir, bölümleri kesintisiz izleyebilirsiniz.

Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?


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