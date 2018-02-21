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Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayında

Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımında tansiyon yükseliyor.Gönüllüler, takımlarından 2 kişinin gitmesinin stresini yaşıyor gibi...

21 Şubat 2018, Çarşamba 00:06
Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayında
Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da bu akşam ilk eleme heyecanı yaşandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Cumali , Yağmur ve Marcus eleme potasına kaldı.

Ve adaya veda isim Marcus oldu.

Öte yandan Gönüllüler takımından Gamze Aksu da rahatsızlığından dolayı adaya veda etti.
 

ÖDÜL OYUNU OYNANACAK


İlk elemede 2 takım arkadaşlarını kaybeden Gönüllüler takımı moral peşinde. Perşembe akşamı ödül oyunu oynanacak. All Star ile Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele edecek
 

İŞTE SURVİVOR 2018 9. BÖLÜM FRAGMANI:




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