Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayında

Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da bu akşam ilk eleme heyecanı yaşandı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Cumali , Yağmur ve Marcus eleme potasına kaldı.
Ve adaya veda isim Marcus oldu.
Öte yandan Gönüllüler takımından Gamze Aksu da rahatsızlığından dolayı adaya veda etti.
ÖDÜL OYUNU OYNANACAK
İlk elemede 2 takım arkadaşlarını kaybeden Gönüllüler takımı moral peşinde. Perşembe akşamı ödül oyunu oynanacak. All Star ile Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele edecek
İŞTE SURVİVOR 2018 9. BÖLÜM FRAGMANI:
Gizem Yetil