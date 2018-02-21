Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayında

ÖDÜL OYUNU OYNANACAK

İŞTE SURVİVOR 2018 9. BÖLÜM FRAGMANI:

Gizem Yetil

Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da bu akşam ilk eleme heyecanı yaşandı.Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Cumali , Yağmur ve Marcus eleme potasına kaldı.Ve adaya veda isim Marcus oldu.Öte yandan Gönüllüler takımından Gamze Aksu da rahatsızlığından dolayı adaya veda etti.İlk elemede 2 takım arkadaşlarını kaybeden Gönüllüler takımı moral peşinde. Perşembe akşamı ödül oyunu oynanacak. All Star ile Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele edecek