Survivor 2018 All Star başladı

İYİ ADA - KÖTÜ ADA

ADAYA BÖYLE ADIM ATTILAR

TV8 Survivor 2018 All Star ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Mine Bozkurt

TV8'de yayınlanan 'Survivor All Star'ın ilk bölüm tanıtımında büyük bir sürpriz yaşanıyor. Acun Ilıcalı, All Star takımından bir ismin gönüller takımına geçeceğini duyurdu.Ilıcalı aynı zamanda ilk mücadelenin ada için yapılacağını belirtti. All Star ve Gönüllüler takımı iyi ada ve kötü ada için yarışacak.Survivor 2018 yarışmacıları uzun bir yolcuğun ardından Dominik Cumhuriyeti'ne ayak bastılar.