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Survivor 2018 All Star başladı

'Survivor All Star'ın ilk bölüm tanıtımında büyük bir sürpriz yaşanıyor. Acun Ilıcalı, All Star takımından bir ismin gönüller takımına geçeceğini duyurdu. Survivor 2018 All Star yarışmacıları ilk mücadelede ada için yarışacak

10 Şubat 2018, Cumartesi 21:18
Survivor 2018 All Star başladı
TV8'de yayınlanan 'Survivor All Star'ın ilk bölüm tanıtımında büyük bir sürpriz yaşanıyor. Acun Ilıcalı, All Star takımından bir ismin gönüller takımına geçeceğini duyurdu.

İYİ ADA - KÖTÜ ADA


Ilıcalı aynı zamanda ilk mücadelenin ada için yapılacağını belirtti. All Star ve Gönüllüler takımı iyi ada ve kötü ada için yarışacak.

ADAYA BÖYLE ADIM ATTILAR


Survivor 2018 yarışmacıları uzun bir yolcuğun ardından Dominik Cumhuriyeti'ne ayak bastılar.




TV8 Survivor 2018 All Star ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandıTV8 Survivor 2018 All Star ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandı


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