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Survivor 2018 All Star kadrosunu Acun Ilıcalı az önce açıkladı! Kadroda kimler var?

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star tanıtımını açıkladı

02 Şubat 2018, Cuma 11:36
Survivor 2018 All Star kadrosunu Acun Ilıcalı az önce açıkladı! Kadroda kimler var?
Survivor'ın yeni sezon tanıtımını Acun Ilıcalı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmacıların ilk sözleri Survivor'ın ne kadar heyecanlı olacağını şimdiden gösterdi.

İŞTE KADRODA OLAN KESİN İSİMLER:

Turabi Çamkıran, Hilmicem, Sahra Işık, Nagihan, Nihat Doğan, Murat Ceylan, Merve Aydın, Sema Aydemir, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Damla Can ve Ümit Karan'ın yer aldığı fragman sosyal medyaya bomba gibi düştü.

SURVİVOR 2018 ALL STAR TANITIMI:



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