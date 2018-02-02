Survivor 2018 All Star kadrosunu Acun Ilıcalı az önce açıkladı! Kadroda kimler var?

Survivor
'ın yeni sezon tanıtımını Acun Ilıcalı Instagram
hesabından paylaştı. Yarışmacıların ilk sözleri Survivor
'ın ne kadar heyecanlı olacağını şimdiden gösterdi.
İŞTE KADRODA OLAN KESİN İSİMLER:
Turabi Çamkıran, Hilmicem, Sahra Işık, Nagihan, Nihat Doğan, Murat Ceylan, Merve Aydın, Sema Aydemir, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Damla Can ve Ümit Karan'ın yer aldığı fragman sosyal medyaya bomba gibi düştü.
SURVİVOR 2018 ALL STAR TANITIMI:
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Çiğdem Saltık