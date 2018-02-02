Survivor 2018 All Star kadrosunu Acun Ilıcalı az önce açıkladı! Kadroda kimler var?

İŞTE KADRODA OLAN KESİN İSİMLER:

SURVİVOR 2018 ALL STAR TANITIMI:

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Çiğdem Saltık

'ın yeni sezon tanıtımınıhesabından paylaştı. Yarışmacıların ilk sözleri'ın ne kadar heyecanlı olacağını şimdiden gösterdi.Turabi Çamkıran, Hilmicem, Sahra Işık, Nagihan, Nihat Doğan, Murat Ceylan, Merve Aydın, Sema Aydemir, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Damla Can ve Ümit Karan'ın yer aldığı fragman sosyal medyaya bomba gibi düştü.