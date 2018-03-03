Survivor 2018'de Adem'in 'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı

BİRSEN'DEN ÜMİT KARAN VE ADEM'E TEPKİ

ADEM: BEŞ DEFA SAKATLANMIŞ BİRİSİYİM ASLA BU TARZDA KONUŞMADIM

SAHRA: BİRSEN'DEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM

Survivor 2018 16. bölüm fragmanı: Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz

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Elif Bayram

oyunlardakiüstünlüğü Cuma akşamı yayınlanan 15. bölümde de devam etti. İletişim ödüllü oyunda, All Star takımı Gönüllüler'e yine fark atarak 10-4 yenmeyi başardı.Ödül oyunu sonrasında seremonide isesözleri Gönüllüler'den Birsen'i kızdırdı. Galibiyeti yorumlayan Ümit Karan, 'Birlik ve beraberlik All Star demek. Rakip de çok iyi ama biz daha mütevaziyiz ve kendi halimizde oynuyoruz. Kendimizi tanıyoruz ona göre sahaya çıkıyoruz. Karşı takımın en büyük eksiklikleri bence bu. Sevinçleri abartıyorlar' dedi.Ümit'in sözlerine tepki gösterenise, 'Biz mütevazi değil miyiz. Siz kendinizi görmüyorsunuz. Ben bugün üç defa yarıştım. Karşı takımdan oyun sırasında sakatlanacağıma dair sesleniyorlar. Merve sakatlandığında, birinin ayağına bir şey çarptığımda içimiz gidiyor. Atışlar sırasında konsantre olmama rağmen bunları duydum. Üç defa söylendi. Fair play çerçevesinde oynamak lazım' dedi.Oyunlar sırasında kendisine söylenen sözlerden duyduğu şikayeti dile getiren Birsen'e yanıt Adem'den geldi. Bu sözleri kendisinin söylediğini ancak yanlış duyduklarını ifade eden Adem, "Muhtemelen Birsen yarışma esnasından onu duymamıştır, arkadaşları söylemiştir. Bensakatlanıyor tarzında bir şey demedim. Sadece 'Birsen sakatlanıyorsun, bırak zorlama' tarzında söyledim. Ben 5 defa sakatlanmış ve ameliyat olmuş birisiyim. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ne karşıdan ne bizden kimsenin sakatlanmasını istemem. Bize oyun sırasında karşı taraftan da baskı oluyor. Biz de bunu yapıyoruz. Ben kimsenin sakatlanmasını istemem eğer öyle algılayan birileri varsa düşüncelerini değiştirsinler' şeklinde konuştu.ise, '2015 yılında çok büyük sakatlık geçirdim ve ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Asla sakatlıkla ilgili bir şey söylemem. Hatırlamıyorum ama söylediysem gerçekten çok özür dilerim' dedi. Bunun üzerine Birsen de 'Bunu söylemen yeter Sahra teşekkür ederim' dedi.