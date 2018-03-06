Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?

Tv8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018
'de haftanın elenen ismi
ni açıklanan SMS oylaması
sonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Survivor 2018'de kim elendi? sorusunun cevabı...
SURVIVOR'DA ERKEN AYRILIK
Survivor 2018'e geçen haftalarda Acun Ilıcalı iki kişinin yarışmaya devam edemeyeceği açıklamıştı. Survivor 10. bölümünde Gönüllüler takımına Emre Durak
dahil olmuştu. Survivor'da bu hafta rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Emre Durak oldu. Youtube kanalında tehlikeli videolar çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı ile tanınıyordu. Emre Durak
aslında hayatı bir Survivor
gibi yaşıyordu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018’de ilk ve ikinci hafta dokunulmazlık oyununu All Star kazandı. Üçüncü hafta Survivor 2018’de zor günler geçiren Gönüllüler dokunulmazlık oyununu yine kaybedince takımda kan kaybı devam etti. Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin adını verdi.
EN ÇOK İSMİ YAZILAN YARIŞMACI: İPEK
Haftanın en iyi performansına sahip Cumali de Melih'in adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu.
SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ HAFTA İSMİ ÇIKAN SMS'E KALAN ADAYLAR KİMDİ?
Dokunulmazlık oyununu ikinci hafta bu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı. Geçen hafta ise 2 dokunulmazlığı da All Star takımı kazanmıştı. İlk hafta Gönüllüler takımından Cumali, Yağmur, Marcus eleme potasına girmiş ve Marcus
adaya veda etmişti. İkinci hafta ise dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler yapılan oylama sonucunda Gizem ve Birsen'in adını yazarak eleme potasına çıkardı. Üçüncü adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih söylemişti. Bu isim Cumali olmuştu. Dördüncü aday ise Yağmur’un gösterdiği Ramazan olmuştu. Üçüncü hafta ise Melih, İpek ve Emre
eleme adayı olarak SMS oyları
ndan gelen sonuçları bekledi ve Emre adaya veda etti.
EMRE DURAK KİMDİR?
Emre Durak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunudur. Dublörlük yaptığını belirten Emre Durak ayrıca doğa sporları ile ilgilenmektedir. Sıkça doğa, orman ve dağ yürüyüşlerine katılan Emre Durak ayrıca Çılgın Goril isimli youtube kanalı ile youtuber olarak internet dünyasında yer almaktadır. Kanalında tehlikeli ve aksiyon dolu videolar yayınlamaktadır. Bireysel spor koçu, Doğa Sporları Eğitmenliği yapmakta aynı zamanda, boks, fitness ve akrobasi ile ilgilenmektedir. Boks geçmişinde bir çok madalya kazanan Emre Durak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Adana Seyhan‘dan katılmıştır. Özellikle sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu inanılmaz hareketler ile dikkatleri üzerine çeken Emre Durak tam bir Survivor yarışmacısı olabileceğini videolar ile kanıtlamıştır. İkizler burcudur.
Emre Durak bu sefer salyangoz yedi
MELİH ÖZKAHYA KİMDİR?
Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.
2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018'de.
İPEK YAŞAR KİMDİR?
CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.
SURVİVOR 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.
SURVİVOR 2018 İKİNCİ HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Hakan Hatipoğlu, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Berrin İpek Yaşar, Emre Durak
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Hilmicem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan
Can Hakman