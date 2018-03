Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?

SURVIVOR'DA ERKEN AYRILIK



Tv8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanınni açıklanansonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Survivor 2018'de kim elendi? sorusunun cevabı...Survivor 2018'e geçen haftalarda Acun Ilıcalı iki kişinin yarışmaya devam edemeyeceği açıklamıştı. Survivor 10. bölümünde Gönüllüler takımınadahil olmuştu. Survivor'da bu hafta rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Emre Durak oldu. Youtube kanalında tehlikeli videolar çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı ile tanınıyordu.aslında hayatı birgibi yaşıyordu.Survivor 2018’de ilk ve ikinci hafta dokunulmazlık oyununu All Star kazandı. Üçüncü hafta Survivor 2018’de zor günler geçiren Gönüllüler dokunulmazlık oyununu yine kaybedince takımda kan kaybı devam etti. Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin adını verdi.Haftanın en iyi performansına sahip Cumali de Melih'in adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu.Dokunulmazlık oyununu ikinci hafta bu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı. Geçen hafta ise 2 dokunulmazlığı da All Star takımı kazanmıştı. İlk hafta Gönüllüler takımından Cumali, Yağmur, Marcus eleme potasına girmiş veadaya veda etmişti. İkinci hafta ise dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler yapılan oylama sonucunda Gizem ve Birsen'in adını yazarak eleme potasına çıkardı. Üçüncü adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih söylemişti. Bu isim Cumali olmuştu. Dördüncü aday ise Yağmur’un gösterdiği Ramazan olmuştu. Üçüncü hafta iseeleme adayı olarakndan gelen sonuçları bekledi ve Emre adaya veda etti.Emre Durak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunudur. Dublörlük yaptığını belirten Emre Durak ayrıca doğa sporları ile ilgilenmektedir. Sıkça doğa, orman ve dağ yürüyüşlerine katılan Emre Durak ayrıca Çılgın Goril isimli youtube kanalı ile youtuber olarak internet dünyasında yer almaktadır. Kanalında tehlikeli ve aksiyon dolu videolar yayınlamaktadır. Bireysel spor koçu, Doğa Sporları Eğitmenliği yapmakta aynı zamanda, boks, fitness ve akrobasi ile ilgilenmektedir. Boks geçmişinde bir çok madalya kazanan Emre Durak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Adana Seyhan‘dan katılmıştır. Özellikle sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu inanılmaz hareketler ile dikkatleri üzerine çeken Emre Durak tam bir Survivor yarışmacısı olabileceğini videolar ile kanıtlamıştır. İkizler burcudur.Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018'de.CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Hakan Hatipoğlu, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Berrin İpek Yaşar, Emre DurakHilmicem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan