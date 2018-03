Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?

ÜÇÜNCÜ HAFTA İSMİ ÇIKAN SMS'E KALAN ADAYLAR KİM OLDU?





Can Hakman

Tv8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanınni açıklanansonuçlarına göre her hafta bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz. Survivor 2018’de ilk ve ikinci hafta dokunulmazlık oyununu All Star kazandı. Survivor 2018’de zor günler geçiren Gönüllüler ödül oyunları sonrası dokunulmazlık oyununu da kaybedince takımda kan kaybı devam etti. Survivor 2018’in ikinci eleme konseyinde kutudan Birsen ve Gizem’in adları çıkmıştı. Kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih ise Cumali’nin adını verirken, haftanın en iyi performansına sahip ismi ise Yağmur oldu. Yağmur ise elenmek üzere dördüncü isim olarak Ramazan’ın ismini verdi. Birsen, Ramazan, Cumali, Gizem dörtlüsünden bir isim ikinci hafta adaya veda etti. Peki Survivor’da. İşte detaylar...Dokunulmazlık oyununu ikinci hafta bu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı.Geçen hafta ise 2 dokunulmazlığıda All Star takımı kazanmıştı. İlk hafta Gönüllüler takımından Cumali, Yağmur, Marcus eleme potasına girmiş ve Marcus adaya veda etmişti. İkinci hafta ise dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler yapılan oylama sonucunda Gizem ve Birsen'in adını yazarak eleme potasına çıkardı. Üçüncü adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih söylemişti. Bu isim Cumali olmuştu. Dördüncü aday ise Yağmur’un gösterdiği Ramazan olmuştu.Cumali Akgül Iğdır’da doğmuştur. Yaşı 32. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Daha önce de Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” sloganı ile gündeme oturdu ve yarışmaya katılma hakkı kazandı.32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.Birsen Bekgöz Berlin'de dünyaya gelmiştir. 1980 yılında doğmuştur. 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir. Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Oyuncu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir.Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Hakan Hatipoğlu, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Berrin İpek Yaşar, Emre DurakHilmicem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan