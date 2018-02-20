Survivor 2018'de Cumali mi elenecek? Cumali Akgül kimdir?

Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

Büşra Kamış

sorusu daha yayın başlamadan sorulmaya başladı. Düşük performansıyla Gönüllüler takımında istenmeyen kişi ilan edilen? Medya patronu Acun Ilıcalı'nın bir kereliğine mahsus Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyerek dikkat çeken Cumali Akgül'ü Survivor Gönüllüler kadrosuna dahil etmesi izleyenlerde hayal kırıklığı mı yarattı? Posta Gazetesi yazarı, Cumali Akgül'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.İşte Mesut Yar'ın o yazısı..."Survivor'da (TV8) Cumali yalnız bir karakter. Yarışmaya Türkiye'yi tek başına yürüyerek bireysel bir aktiviteyle girdiği düşünülürse bu yalnızlık kendi tarzı olmalı. Ama o tarz takım oyununda çok sırıtıyor. Sanırım bu yüzden ilk elemede düşme potasına girdi. Bu akşam oyundan çıkar mı, bilemem? Ama işi en zor olan yarışmacılardan biri.Bu arada Acun, programın SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Böylece yarışmanın ilk gününde aldığı eleştirileri pozitif görünüme çevirdi. Bu bağış devam etmeli, net!"Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, eleme potasına üç isim koydu. Bunlar ilk olarak Cumali, ikinci Yağmur üçüncü yarışmacı ise Marcus oldu. Survivor'da kim elenecek sorusunun cevabı bu akşam TV8 ekranlarında belli olacak"Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum." sözleriyle Survivor'a iddialı bir şekilde girenyakından tanıyalım: Aslen Iğdırlı olan Cumali Akgül, 1985 yılında dünyaya geldi. Evli olan yarışmacı Cumali Akgül aslen Iğdır Suveren Köyü’ndendir. Yarışma öncesi bir çok defa yarışmaya başvurduğunu ancak hayallerinin Beyaz Show sayesinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Iğdır’da çoban olarak geçimini sağlamaktadır. Survivor denemeleri daha önce sonuçsuz kalan Cumali Akgül, yarışmaya katılma hakkı elde edebilmek için yaklaşık 1600 km yol kat etti ve toplam 52 gün süren bir yolculuk gerçekleştirdi.