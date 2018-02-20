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Survivor 2018'de Cumali mi elenecek? Cumali Akgül kimdir?

Survivor 2018'de bu akşam bir kişi adaya veda edecek. Survivor izleyicileri kim elendi diye sorarken eleme potasına giren Cumali Akgül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cumali mi elenecek sorularını akıllara getirdi. Survivor'a katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyen Cumali Akgül kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde.

20 Şubat 2018, Salı 15:19
Survivor 2018'de Cumali mi elenecek? Cumali Akgül kimdir?
Survivor 2018'de kim elendi sorusu daha yayın başlamadan sorulmaya başladı. Düşük performansıyla Gönüllüler takımında istenmeyen kişi ilan edilen Cumali Akgül Survivor'dan elenecek mi? Medya patronu Acun Ilıcalı'nın bir kereliğine mahsus Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyerek dikkat çeken Cumali Akgül'ü Survivor Gönüllüler kadrosuna dahil etmesi izleyenlerde hayal kırıklığı mı yarattı? Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, Cumali Akgül'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.  

İşte Mesut Yar'ın o yazısı...

"Survivor'da (TV8) Cumali yalnız bir karakter. Yarışmaya Türkiye'yi tek başına yürüyerek bireysel bir aktiviteyle girdiği düşünülürse bu yalnızlık kendi tarzı olmalı. Ama o tarz takım oyununda çok sırıtıyor. Sanırım bu yüzden ilk elemede düşme potasına girdi.  Bu akşam oyundan çıkar mı, bilemem? Ama işi en zor olan yarışmacılardan biri.
Bu arada Acun, programın SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Böylece yarışmanın ilk gününde aldığı eleştirileri pozitif görünüme çevirdi. Bu bağış devam etmeli, net!" 

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, eleme potasına üç isim koydu. Bunlar ilk olarak Cumali, ikinci Yağmur üçüncü yarışmacı ise Marcus oldu. Survivor'da kim elenecek sorusunun cevabı bu akşam TV8 ekranlarında belli olacak

CUMALİ AKGÜL KİMDİR? YAKINDAN TANIYALIM

"Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum." sözleriyle Survivor'a iddialı bir şekilde giren Cumali Akgül kimdir yakından tanıyalım: Aslen Iğdırlı olan Cumali Akgül, 1985 yılında dünyaya geldi. Evli olan yarışmacı Cumali Akgül aslen Iğdır Suveren Köyü’ndendir. Yarışma öncesi bir çok defa yarışmaya başvurduğunu ancak hayallerinin Beyaz Show sayesinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Iğdır’da çoban olarak geçimini sağlamaktadır. Survivor denemeleri daha önce sonuçsuz kalan Cumali Akgül, yarışmaya katılma hakkı elde edebilmek için yaklaşık 1600 km yol kat etti ve toplam 52 gün süren bir yolculuk gerçekleştirdi.

Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?


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