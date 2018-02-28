Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?

Survivor Ecem Karaağaç diskalifiye mi oldu, neden yok? sorusu dün akşam TV8 ekranlarında cevap buldu. Bir süre rahatsızlığından dolayı yarışmalara katılamayan Survivor Ecem'in sağlık durumundan dolayı Survivor'da devam edemeyeceğini ve diskalifiye olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

28 Şubat 2018, Çarşamba 09:45
Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?
Survivor Ecem neden diskalifiye oldu, neden yok ? Acun Ilıcalı, ada konseyinde All Star takımından Ecem Karaağaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Başarılı televizyoncu, "All Star takımına bir bilgi vermem gerekiyor. Ecem yarışamıyordu, takımda değildi, birkaç gündür adada yok. Doktorumuz Metin Kuş son ana kadar 'düzelme olur mu?' diye bekledi. Bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Ecem'in fiziksel rahatsızlığı var. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu. Sağlıktan daha önemlisi yok. Kendisine 'geçmiş olsun' diyoruz. Sizin de yedek bir oyuncuyla buluşmanız ilerleyen günlerde gerçekleşecek" dedi.

SURVİVOR ECEM ELENDİ


Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?



SURVİVOR ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR

Ecem Karaağaç14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.



Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?

Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?
Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti

Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (UTC son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (UTC son bölüm izle)
RTÜK'ten ceza yiyen Çukur'dan olay gönderme!

RTÜK'ten ceza yiyen Çukur'dan olay gönderme!
Çukur 19. yeni bölüm fragmanı (Çukur son bölüm izle)

Çukur 19. yeni bölüm fragmanı (Çukur son bölüm izle)
Diriliş Ertuğrul'da Engin Öztürk bombası!

Diriliş Ertuğrul'da Engin Öztürk bombası!
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncuları kimler? Fatih dizisi karakterleri

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncuları kimler? Fatih dizisi karakterleri
Diriliş Ertuğrul 108. bölüm 2. fragmanı! Turgut Alp ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 108. bölüm 2. fragmanı! Turgut Alp ölüyor mu?
Kanal D'de bu akşam peş peşe iki film!

Kanal D'de bu akşam peş peşe iki film!
Hasan Küçükçetin Diriliş Ertuğrul'a katıldı! Hasan Küçükçetin kimdir?

Hasan Küçükçetin Diriliş Ertuğrul'a katıldı! Hasan Küçükçetin kimdir?