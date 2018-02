Survivor 2018'de eleme adayları belli oldu (Survivor 2018 7.bölüm)

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

ADAYA KİM VEDA EDECEK?

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

IĞDIR'DAN YOLA ÇIKTI YÜRÜYEREK TV8'E GİTTİ



YAĞMUR BANDA KİMDİR?

MARCUS KİMDİR?





HAKAN HATİPOĞLU'NUN DURUMU NASIL?​

TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşandı.Survivor 2018 'in bu bölümündevetakımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybedentakımı elemeye gitti.'in ada konseyinde yaptığı oylama sonucu ilk eleme adayıoldu.Survivor 2018'in ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan, haftanın ikinci eleme adayı olarak'un ismini söyledi.Gönüllüler takımında haftanın performans birincisi olan, üçüncü eleme adayı olarak'un ismini söyledi.Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından, adaya veda edecek kişiyeoyları karar verecek. Survivor 2018'e veda edecek isim Salı günü belli olacak.Öte yandan, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, bu haftanın SMS gelirlerinin'na bağışlanacağını bildirdi.Iğdır doğumlu olan genç yarışmacı 32 yaşında evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce Survivor'a başvurmasına rağmen kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yürüdü ve hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır” sloganı ile gündeme damgasını vurdu ve Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekerek yarışmaya katılma hakkı kazandı.Survivor 2018 All Star Gönüllüler yarışmacısı Cumali Akgül, dört çocuk babasıdır.Iğdır Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.1998 doğumlu olan Survivor Yağmur Banda, bekar ve İzmir doğumlu.Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımında yarışma hakkı elde eden Yağmur Banda 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yağmur Banda bugüne kadar Tekvandoda 55 kiloda.Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olmuştur.Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda Survivor yarışması için adımdan değil arkamdan kopacak fırtınalardan korksun diyerek ne kadar iddialı olduğunu dile getirmiştir.Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamladı. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirdi. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılıyor.Acun Ilıcalı, Geçtiğimiz günlerde parkurda kaza geçiren ve tedavisi devam edilen Hakan Hatipoğlu’nun kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun yarın netlik kazanacağı açıkladı.Ilıcalı, 'Hakan'ın ne zaman döneceği belirsiz. Yarın öbür gün gelmeyeceği kesin. Hala kontrol altında. O yüzden onunla ilgili belirsizlik var' dedi.Gönüllüler'den Gamze'nin ise sakatlığından dolayı büyük bir ihtimal Survivor'a devam edemeyecek.Ilıcalı, Gamze için de; 'Gamze ise büyük ihtimal Survivor'a devam edemeyecek durumu net olarak yarın açıklanacak' dedi.