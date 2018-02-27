Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!



İKİNCİ HAFTA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI



ADA KONSEYİNDE NOLDU? OYLAMADAN KİMİN ADI ÇIKTI (İKİNCİ HAFTA ADA KONSEYİ)



SURVIVOR’DA İKİNCİ HAFTA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?



RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

Can Hakman

bu gece yine inanılmaz görüntülere sahne oldu.sorularının cevaplarını bulmak için tüm Türkiye Survivor'u adeta nefeslerini tuatarak izledi. İkinci hafta pazar günü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımından Melih kazanmıştı. Yapılan oylamalara ve söylenilen isimlere göre Cumali, Ramazan, Birsen ve Gizem ikinci hafta eleme adayları olmuştu. Bu akşam ise bu isimlerden biri. Survivor'dan ikinci hafta elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. Survivor adında açılan bir sosyal medya hesabında bu akşamolduğu iddia edildiPazar günü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımını 10-8 yenen Ünlüler (All Star) takımı kazanmıştı.Haftanın en başarılı performansına sahip Yağmur ilk dokunulmazlık kolyesini taktı ve bireysel dokunulmazlık oyununundan muaf oldu.Bireysel dokunulmazlık oyununda kutuyu ilk düşürenler sırasıyla Cumali, Nevin, Ramazan, Anıl, Gizem oldu. Kıyasıya bir rekabete sahne olan oyunun finali Melih ve Birsen arasında yaşandı ve bireysel dokunulmazlık oyununu Melih kazanarak ikinci dokunulmazlık kolyesini taktı.Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylamada Cumali Birsen’in adını, Hakan Hatipoğlu Turabi’nin adını yazdıktan sonra daha sonra da Nevin’in adını yazdı. Melih ise gitme adayı olarak Gizem’i seçti.Anıl Berk kapalı oy kullandı. Nevin de Gizem’in adını yazdı. Ramazan’ın tercihi ise aynı şekilde Gizem oldu. Berrin İpek de kapalı oy kullandı.Kutudan en çok ismi çıkan kişiler ise Gizem ve Birsen oldu ve birinci gitme adayları oldu. Yani Gönüllüler 4 gitme adayı çıkardı.Dokunulmazlık sahibi Melih ise eleme adayı olarak performans açısından yetersiz olduğunu düşündüğü Cumali’yi gösterdi.Dördüncü eleme adayını ise Yağmur söyledi. Yağmur gitme adayı olarak Ramazan’ı gösterdi.Yarım saat süren SMS sonuçlarına göre Survivor 2018’den ikinci hafta elenen isim Gizem, Birsen, Cumali ve Ramazan’dan biri olacak.23 Yaşında Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde fitness antrenörlüğü yapıyor. Uzun yıllar lisanslı olarak basketbol oynamış. Triatlon’da Türkiye üçüncüsü olmuş. 10 yıldır sporla uğraşıyor. 8 yıl lisanslı olarak sporla ilgileniyor.Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.Rize’li. İstanbul’da yaşıyor. Modellik yapıyor. Diksiyon ve oyunculuk eğitimi almış. Fitness ile uğraşıyor.Survivor 2018'de ikinci hafta Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan'dansalı günü yapılacak programda belli olacak.