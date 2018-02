Survivor 2018’de kim elendi? Survivor’da elenen ilk isim kim oldu? 1. Hafta SMS sonuçları!

SURVİVOR 2018 TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

’de ilk eleme heyecanı dün akşamekranlarında yaşandı ve ‘Survivor’ sorusu da cevabını buldu.takımında elenme potasına giren Cumali, Funda ve Marcus’tan hangi ismin Survivor 2018’e adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından merak edildi. Medya patronuyapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği’de SMS sonuçlarının salı günü açıklanacağını geçtiğimiz pazar günü duyurmuştu.? sorularınızın cevabı haberimizde yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Ramazan Kalyoncu haftanın en başarılı performansına sahip olduğu için dokunulmazlık sembolünü kazanmıştı ve eleme adayı olarak Marcus’u göstermişti. Funda da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmış ve o da eleme adayı olarak Yağmur’u göstermişti. Gönüllüler takımının topluca kullandıkları oy sonuçlarına göre ise üçüncü eleme adayı Cumali olmuştu. Bu akşam yayınlanan bölümde nefesleri kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Seyircilerin kullandığı oyların sonucu Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban tarafından tespit edilip onaylanarak Survivor’a ulaştırıldı. YapılanSMS sonuçları açıklanmadan önce Dominik’teki gününü son günü gibi geçirdiğini belirtti. “Benim için bu tip anlar zordur, gözlerim doldu, çok değişik bir şey oturdu içime. Kendime güvenli gelsem de çok rahat değilim. O kadar eziyet çeksen de gitmek istemiyorsun adadan. Kalmayı düşünüyorum şimdi daha da motiveyim ama kaderde neyse o olacak.” dedi.da “İçime doğmuştu. Ama olasılık uzak bir ihtimal gibi geldi bana. Sonuçta karar seyircilerin. Hoş bir duygu değil tabii. Buraya savaşmaya gelmiştim, yeni ısınmaya başlamıştım. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok üzücü.” dedi. Acun Ilıcalı da Marcus’un çok pozitif ve renkli biri olduğunu belirtti. Acun Ilıcalı Marcus’a Survivor’daki elemelerin Survivor’un doğası olduğunu belki yollarının ileride yine kesişeceğini belirterek elenen Marcus’u uğurladı.daha önceki ada konseyinde’a’dan kendisine mesaj geldiğini ve seksi modelin kendisine’un’da yarışıp yarışmayacağını sorduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı Adriana Lima’nın sorusuna ‘evet’ cevabını verdiğini belirtmişti.’nın bu sorusu üzerine’nın kendisine iki gün verdiğini açıklamıştı.ayrıca’yu da tanıdığını ve ünlü modelin çok iyi arkadaşı olduğunu belirtmişti.Survivor’dan elenen Marcus’un tam adı Yiğit Marcus Aral’dır. Eğitimini Miami Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul'daki bir model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, orada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.Ünlüler takımında ada konseyinden önce Hilmi Cem, Cumali’nin gideceğini düşündüğünü söyledi. Damla ile Sahra gece yatarken neden Yağmur’un isminin yazıldığını aralarında tartıştılar. Turabi Gönüllüler’in bugünkü oyunda konsantrasyonlarının bozuk olacağını ve rahat kazanacaklarını düşündüğünü belirtti. Cumali “Gidersem ihanet etmeden gitmiş olurum kalırsam da dürüstçe kalmış olurum. Elenirsem üzülürüm, hedefim en üste gitmekti.” dedi. Yağmur Funda’ya dargın olmadığını söyledi ve bugünkü yarışta Funda’yı utandırmak için daha çok savaşacağını açıkladı. Marcus ödül oyunundan önce “Halkımızın en doğru kararı vereceğini açıklıyorum, halkımızın SMS’ine güveniyorum. Cumali sosyal olarak bizi zorluyor” dedi. Yağmur ve Cumali ise Acun Ilıcalı’ya yaptığı açıklamalarda kısaca hakkımızda hayırlısı dediler.Ödül oyununda ilk kapışma Adem ile Anıl arasındaydı. Gönüllüler takımı Anıl’ın kazanmasıyla durumu 1-0’a getirdi. İkinci oyun Ecem ile Gizem yarıştı. Ünlüler takımı Ecem’in kazanmasıyla durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü oyunda sahneye Nihat Doğan ile Melih çıktı. Nihat Doğan iki kere düştü. Melih üst üste başarısız atışlarından sonra zar zor durumu Gönüllüler lehine 2-1’e getirdi. Dördüncü oyun Damla ile Funda yarıştı. Başa baş ama beceriksizlikle geçen mücadeleyi Damla kazandı ve Ünlüler beraberliği yakalayarak durumu 2-2’ye getirdi. Beşinci oyun Hilmi Cem ile Ramazan’ın çekişmesine sahne oldu. Hilmi Cem durumu 3-2’ye getirerek Ünlüler’i ilk defa öne geçirdi. Altıncı oyunda Sahra ile Nevin’in mücadelesi vardı. Nevin Sahra’yı yenerek durumu yeniden beraberliğe getirdi: 3-3. Yedinci oyunda Marcus ile Murat arenaya çıktı. Marcus Murat’ı rahat geçerek Gönüllüler’i 4-3 öne geçirdi. Sekizinci oyunda Yağmur Nagihan’ı yenerek durumu 5-3 yaptı. Dokuzuncu oyunda Ümit Karan Cumali ile karşı karşıya geldi. Ümit Karan durumu 5-4 yaptı. Onuncu oyunda Ecem ile Funda’nın mücadelesi vardı. Funda Gönüllüler’i 6-4 öne geçirdi. On birinci oyunda Adem Marcusu’u yenerek yeniden Ünlüler’i Gönüllüler’e yaklaştırdı. Durum 6-5 oldu. On ikinci oyunda Damla ile Gizem kıyasıya bir rekabetin içine girdiler. Saç baş yolduran mücadeleyi Damla kazandı ve durum yeniden eşitlendi: 6-6. Ümit Karan ile Melih on üçüncü oyunda karşılaştı, Ümit Karan oyunu kazanarak Ünlüler’i 7-6 öne geçirdi. On dördüncü oyunda Nagihan ile Nevin kozlarını paylaştı. Nagehan yine hüsrana uğradı Nevin seti 2-0 geçerek Gönüllüler’i yeniden potaya soktu. Durum 7-7 oldu. On beşinci oyun Hilmi Cem’in galibiyetiyle sonuçlandı ve Ünlüler durumu 8-7 yaptı. On altıncı oyunda Gönüllüler Sema ile Yağmur’un çekişmesinde gülen taraf Yağmur oldu ve Gönüllüler durumu beraberliğe getirdi, durum 8-8 oldu. On yedinci oyunda iki takım da 1 erkek 1 kız olmak üzere en iyi oyuncularını belirledi. Hilmi Cem ile Anıl oyun alanına geldi. Anıl seti kazanarak Gönüllüler’i 9-8 öne geçirdi. On sekizinci oyunda Nevin ile Ecem yarıştı. Nevin oyunu kazanarak durumu 10-8 yaptı ve ödülü Gönülüler takımına getirdi.Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı meyveli yoğurt yedi.oynamadığı ödül oyununda yemek yerken “Memlekete gittim valla” dedi.’un ada konseyinden önce ve sonra neler dediğini haberimizde belirtmiştik.Survivor ada konseyinde potadaki üç isimden diğer ikisi olan Yağmur ve Cumali SMS sonuçlarından önce açıklamalarda bulundular.Yağmur “Çok fazla stres olmadım eleme potasına girince. Yaşıma göre çok fazla tecrübe atlattım. Sporcu ahlakına sahip biri olarak arkamda güçlü bir takım bıraktığımı gördüm. Tabiiki gitmek istemem ama kalırsam ada iyi bir performans göstereceğim. Marcus’un da dediği gibi sanki hep burdaymışım gibi hissettim. Ben aslında hırslı bir yarışmacıyım. Umarım akkımızda hayırlısı olur. İyi olan kazansın.” dedi.Cumali 5-6 sene başvurdum, Iğdır’dan İstanbul’a 1600 km.’ilk yoldan geldim. Survivor’a kendim için değil 4 tane çocuğum için geldim. Burdaki herkes sporcu ben inşaatçıyım. Çobanlık da yaptım. Bunu söylemekten de utanmıyorum. Türkiye’nin en gönüllü gönüllü yarışmacısıyım diyebilirim. Hayırlısı olsun.” dedi.Acun Ilıcalı Survivor macerasının geçirdiği sakatlık yüzünden Gamze için bittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı doktorun Gamze’nin Survivor’a devam etmesinin mümkün olmadığını açıkladığını belirtti.Acun Ilıcalı tarafından.