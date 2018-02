Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

SURVİVOR’DA KİMLER ELEMEYE KALDI? EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM? SURVIVOR 2018 SON BÖLÜMDE NE OLDU? (DOKUNULMAZLIK OYUNUNDAN ÖNCE)

SURVİVOR 2018 DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?





CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

MARCUS KİMDİR?

Can Hakman

’de ilk eleme heyecanı dün akşamekranlarında yaşandı ve ‘’ sorusu da cevabına aşağı yukarı kavuştu. Ünlüler yanimı yoksatakımlarından elenen ismin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Medya patronuyapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği’de dokunulmazlık oyununun başladığını “Her şey yalan bu oyun gerçek” diyerek duyurmuştu.? sorularınızın cevabı haberimizde yer alıyor. Adeta nefesleri kesen dokunulmazlık oyununukarşı 10-3 gibi büyük bir skorla kazandı.vedokunulmazlık oyununun yıldızıydı.takımında iseen kötü oyuncuydu.takımında haftanın en başarılı performansına sahip olduğu için ilk dokunulmazlık kolyesini taktı. Dokunulmazlık oyununun sonrasında Gönüllüler arasında yapılan bireysel dokunmazlık oyununu ise Funda kazandı. Daha sonra ada konseyine geçildi. Ünlüler ve Gönüllüler’in toplandığı ada konseyinde iseAda konseyindeÖte yandan herkesin merakla beklediği haberlerden bir tanesi de'nun Survivor'a geri dönüp dönemeyeceği oldu. Yarışma sırasında feci şekilde sakatlanan Hatioplu'nun sağlık durumuyla son dakika açıklamayı dün gece Acun Ilıcalı yaptı. Ilıcalı Hatipoğlu'nun tedavisinin devam ettiğini ve Survivor'a geri dönüp dönmeyeceği konusunda belirsizlik yaşandığını bildirdi.’un son bölümündetakımı dokunulmazlık oyunundan önce oldukça iddialıydı. Örneğin Turabi “Biz oraya Gönüllüleri yendiğimizi haber vermeye gidiyoruz.” dedi.ise ilk çıkacakları dokunulmazlık oyununda mağlubiyet serisine bir son vermek istediklerini belirttiler. İyi bir takım olduklarını belirten ünlüler takımı mağlubiyetlerden bıktıklarını söz birliği yapmışçasına belirttiler.dokunulmazlık oyunundan önce bütün oyunlar yalan dokunulmazlık oyunu gerçek dedi. Acun Ilıcalı Survivor’un kader oyunu dediği dokunulmazlık oyunu öncesi bütün oyuncuların kaderinin bu oyun sonrasında şekilleneceğini belirtti. Dokunulmazlık öncesi konuşma yapan Anıl oyuna kenetlendiklerini söyledi. Ramazan ise ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Funda ise “Açız ama açlık bizi etkilemiyor kazanacağız.” dedi. Hakan ise dokunulmazlık oyununda daha önce sakatlandığı için yer almadı. Gönüllerden Damla doktor raporlu Birsen sakattı. Ünlüler takımından ise Hilmi Cem “Çıkıcaz aslanlar gibi yarışıcaz” dedi ve Acun Ilıcalı bu söylemden sonra Survivor klasiği oyun olan dokunulmazlık oyununun başladığını açıkladı. İlk turda 4 erkek 4 kız yarıştı. Nagihan ile Gizem, Anıl ile Hilmi Cem eşleşti. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler 10-3 gibi bir skorla rahat kazandı. Adaya dönen ÜnlülerDokunulmazlık oyununda ilk mücadele Anıl Berk Baki ile Hilmi Cem Yavuz arasındaydı. Hilmi Cem son anda son sayıyı alarak All Star’ı yani Ünlüler’i 1-0 öne geçirdi. İkinci oyunda Damla Can Funda Alkayış ile karşı karşıya geldi. Damla seti 6-3 kazanarak Ünlüler’i 2-0 öne geçirdi. Üçüncü oyunu Ümit Karan ile Melih Özkaya oynadı. Melih seti 6-5 kazanarak Gönüllüler’e nefes aldırdı. Durum 2-1 oldu. Dördüncü oyunda Nagehan ile Gizem çekişmesi vardı. Nagihan Karadere Gizem Kurtulan’ı sürklase ederek oyunu erkeklerden bile hızlı bir şekilde bitirerek 6-3 kazandı ve durumu 3-1’e getirdi. Beşinci oyunda Adem Kılıççı ile Cumali karşı karşıya geldi. Adem Kılıççı oyunu kazanarak Ünlüler All Star’ı 4-1 öne geçirdi. Ünlüler yenmelerine rağmen aralarında ufak bir tartışma yaşadı. Nihat Doğan iplerin düğüm olduğunu söyleyerek Adem Kılıççı’nın tehlike yaşadığını söyleyerek Hilmi Cem’e çıkıştı. Altıncı oyunda Sema Aydemir Nevin Yanıt’la çarpıştı. Karşılaşmadan galip çıkan Sema oldu ve durumu 5-1’e getirerek Gönüllüler’i iyice hüsrana uğrattı. Yedinci oyunda Turabi Çamkıran ile Marcus kozlarını paylaştı. Turabi oyunu çok rahat bir şekilde kazanarak durumu 6-1’e getirdi. Sekizinci oyunda Sahra Işık ile Yağmur Banda sahneye çıktı. Çekişmeli geçen mücadele Yağmur’un lehine 6-5 sonuçlandı ve Gönüllüler farkı biraz olsun kapatarak durumu 6-2’ye getirdiler. Dokuzuncu oyunda Ümit Karan bu sefer Ramazan Kalyoncu ile eşleşti. Ümit Karan yine yenildi ve Gönüllüler Ünlüler karşısında durumu 6-3’e getirdi. Onuncu oyunda Nagihan Karadere Nevin Yanıt’ı iki tarafın da oldukça beceriksiz olduğu sette 6-4 yendi ve Ünlüler Gönüller karşısında durumu 7-3 yaptı. On birinci oyunda Hilmi Cem Yavuz ile Melih Özkaya kapıştı. Hilmi Cem düşmesine rağmen Melih üst üste beceriksizce davranınca oyunu kazandı ve durum Ünlüler:8 Gönüllüler:3 oldu. On ikinci oyunda Sema Aydemir Funda Alkayış ile yarıştı. Sema büyük fark atarak oyunu 6-2 kazandı ve durumu 9-3’e getirdi. On üçüncü oyun Gönüllüler’in kader maçıydı. Arenaya Turabi Çamkıran ile Anıl Berk Baki çıktı. Anıl Berk Baki Hilmi Cem’e son anda yenildiği gibi Turabi’ye de 6-5 yenildi ve dokunulmazlık All Star’ın yani Ünlülerin oldu. Oyundan sonra Ünlüler takımı adalarına geri döndü ve Gönüllüler takımı bireysel dokunmazlık oyununa çıktı.Dokunulmazlık oyununda All Star Ünlüler takımının en kötüsü olan Ümit Karan tüm arkadaşlarını takım olamamakla suçladı. Nagihan Karadere takımda dışlandığını düşündü ama arkadaşları onu teselli edere böyle bir şey olmadığını söylediler. Gönüllüler takımında ise Marcus erkeklere kızların çok kötü yarıştığını belirtti. Yağmur Banda ise erkeklerin koordine olamadığını açıkladı. Gönüllüler takımında kızlar Melih’in bir şey yapamadığını ama herkese akıl verdiğini birbirlerine anlatarak gülüştüler.Konseyden önce dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyundan önce bu hafta Gönüllüler takımında en iyi performansa sahip yarışmacının Ramazan Kalyoncu olduğu açıklandı. Ramazan’a konseyde dokunulmazlık verildi ve ilk kolyeyi taktı. İkinci kolye için Gönüllüler takımındaki diğer yarışmacılar kıyasıya bir rekabetin içine girdiler. Cumali ve Yağmur topları düştü ve dokunulmazlık kolyesine veda eden isimler oldular. Bu isimlerden sonra sırasıyla Melih, Gizem, Marcus, Anıl, Nevin de topları düşürünce son ikiye Funda ile Birsen kaldı. Birsen topu düşürünce bireysel dokunulmazlık oyununu Funda Alkayış kazandı. Konseyde kimsenin Funda’nın adını yazamayacağı açıklandı.Survivor 2018’in ilk haftaki konseyinde 3 aday elenmek için potaya girdi. Acun Ilıcalı konseyde Hakan’ın durumunun belirsiz olduğu açıkladı. Gamze için kararın ise yarın verileceğini ve devam edememe olasılığının çok yüksek olduğunu açıkladı. Dengenin bozulmaması için iki takıma da ikişer yarışmanın girebileceği açıklandı.’a’dan kendisine mesaj geldiğini ve’un’da yarışıp yarışmayacağını sorduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı Adriana Lima’nın sorusuna ‘evet’ cevabını verdiğini açıkladı.’nın bu sorusu üzerine’nın kendisine iki gün verdiğini açıkladı.ayrıca’yu da tanıdığını ve ünlü modelin çok iyi arkadaşı olduğunu belirtti.İlk elenecek adaytakımının oylarıyla belirlendi. Oylamada Cumali Yağmur’un adını yazdı. Marcus ise Cumali’yi hedefine alarak onun adını yazdı. Anıl Berk Baki ise agresif tavırları yüzünden Cumali’yi yazdığını açıkladı. Melih de fevri çıkışları yüzünden kameralara Cumali’yi yazdığını açıkladı. Birsen de takım için Cumali’yi yazdığını kameralara belirtti. Funda da aynı şekilde Cumali’nin gitmesini istediğini belirtti. Bunların dışındaki isimler kapalı oy kullandılar. Sandıktan 5 kez Cumali 1 Marcus 1 Yağmur çıktı ve otomatikman diğer oylara bakmaya gerek kalmadan birinci aday Cumali oldu.Diğer iki aday için bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda söz aldı ve aday olarak Yağmur’u gösterdi. Haftanın en başarılı ismi Ramazan ise üçüncü aday olarak Marcus’u gösterdi. Böylece Cumali, Marcus ve Yağmur elenecek adaylar olarak belirlendi. 3 adayın kaderi SMS sonuçlarına kaldı.tüm SMS sonuçlarının’na bağışlanacağını açıkladı.Cumali sonuçlara “Ben kendimim sonuçta. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu yola dürüst başladım. Ben Anadolu’yu arkama aldım ve oylamadan çıkacağım” açıklamasında bulundu.Yağmur ise sonuçlara şaşırmadığını Funda’ya kırılmadığını belirtti. “Ben yol arkadaşı aramadım, ben buraya kendim olarak geldim, herkes için hayırlısı.” dedi.Marcus ise kendisini aday gösteren Ramazan’ı sevdiğini, kendine güvendiğini, SMS’e düşmenin bir problem olmadığını açıkladı.takımı ile ilgili şok bir açıklama yaptı.adlı efsane yarışmanın yarışmacılarından’in oğlunun Gönüllüler takımındanolduğunu açıkladı.’in Survivor’a da katıldığını ve ikinci hafta elendiğini açıkladı.Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” sloganı ile tanınmaktadır.20 yaşında. Liseyi bitirmiş. 12 yaşından beri spor yapıyor. 12 yıldır tekvando yapıyor. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu var. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu var. Bu sene Türkiye ikincisi olmuş.Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.