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Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı (Survivor 2018 ilk bölümde yaşananlar)

Merakla beklenen Survivor 2018 başladı. All Star'dan Gönüllüler takımına hangi isim geçti, ödül oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Hakan Hatipoğlu takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Yatak ve baraka ödüllü ilk oyunu All Star kazandı. Yumurta ödüllü ikinci oyun ise Gönüllüler'in oldu. Survivor 2018 kadrosu, yarışmacılar hakkında merak edilenler ve ilk bölümden detaylar...

10 Şubat 2018, Cumartesi 23:51
Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı (Survivor 2018 ilk bölümde yaşananlar)
Acun Ilıcalı All Star takımı için, "Son 10 yılın en güçlü takımı. Kadroda Survivor'da iz bırakmayan hiç kimse yok" derken, Gönüllüler takımı içinse "Aylar boyu yaptığımız seçmelerde teknik kapasiteleri çok yüksek Gönüllüler takımı" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR 2018'İN İLK OYUNU


Survivor 2018'de ilk ödül oyunu kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Acun Ilıcalı ödülü, "Kazanan takım iyi adaya kaybeden takım kötü adaya gidecek. İyi olan adada Survivor tarihinde ilk defa yatak, baraka ve pirinç olacak" diyerek yarışmacılara duyurdu. 

Ödülün galibi 10-6 ile All Star takımının oldu. 

İKİNCİ OYUNUN ÖDÜLÜ YUMURTA!


Ilıcalı, "Bu oyun sadece 4 kişi tarafından oynanacak. 2'şer yarışmacı çıkacak. Oyun 5'te bitecek. Bu oyun haftada iki kere oynanacak ve ada oyunu olacak. Bu oyuna 'çok dikkat' diyorum. Bugün ada için değil ama önümüzdeki haftadan itibaren bunun için oynayacaksınız" sözleriyle Survivor 2018'in ikinci oyununu açıkladı. 

Bu hafta yumurta ödüllü olarak oynanan ancak diğer haftalar ada ödüllü olarak oynanacak oyunu 5-2 Gönüllüler kazandı.
 

HAKAN HATİPOĞLU GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ


Acun Ilıcalı, oyunlar başlamadan hemen önce "Sürprizlerin olacağı bir Survivor olacak ünlüler takımından bir kişi şimdi hemen gönüllüler takımına geçecek" dedi.
Bunun üzerine Ilıcalı Hakan Hatipoğlu'nun All Star'dan Gönüllüler'e geçtiğini açıkladı.



Bu kararın ardından ise "Hakan All Star kadrosunda kalırsa belli problemlerin erken başlacağını düşündüğümüz için Gönüllüler takımına aldık. Sayılarda eşitsizlik oldu. İlk konseyde en çok oy kimin için çıkarsa o isim All Star takımına geçecek" sözlerini dile getirdi.​
 

GÖNÜLLÜLER TAKIMI


Cumali Akgül,  Birsen Bekgöz,  Ramazan Kalyoncu,  Gizem Kurtulan,  Melih Özkaya , Yağmur Banda,  Ecem Karaağaç  ,Nevin Yanıt Baltacı , Anıl Berk Baki , Funda Alkayış , Gamze Aksu , Marcus ,Hakan Hatipoğlu.
 

ÜNLÜLER TAKIMI


Hilmi Cem İntepe ,Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can ,Turabi Çamkıran ,Sema Aydemir ,Adem Kıllıççı ,Nagihan Karadadere ,Ümit Karan.

 


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