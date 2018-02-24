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Survivor 2018'den elenen Marcus soluğu Miami'de aldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'de ilk hafta elenen yarışmacı Marcus'tan haber var.
 

Survivor 2018'den elenen Marcus soluğu Miami'de aldı
Survivor 2018 All Star'da Gönüllüler takımında yarışan ve ilk haftada elenen yarışmacı Yiğit Marcus Aral, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz soluğu Miami'de aldı. Adriana Lima'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen Marcus sosyal medya hesabından takipçilerine bir teşekkür videosu paylaştı. 

EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ

Survivor Marcus, yayınladığı videoda projelerinden bahsetmeyi ihmal etmedi:  Merhaba herkese. Gördüğünüz gibi tekrar Miami'ye geldim. Maalesef kısa süreli oldu Survivor maceram ama maceralar burada bitmiyor. Sizinle kavuşmaya devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde çok eğlenceli şeyler yapacağız. Bu arada geride kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İki takımada sevgiler ve saygılar diliyorum. En kısa zamanda sizinle görüşmek üzere. İyi dilekleriniz için
teşekkür ediyorum.



SURVİVOR MARCUS KİMDİR?

Survivor Marcus ya da tam adıyla Yiğit Marcus Aral, üniversite eğitimini University Of Miami’de tamamladı. Model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California’ya yerleşti. Gezi ve doğa tutkusu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan Marcus, yazılım mühendisidir. İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan annesi Nevin Aral, Muğla'da yaşıyor. Marcus'un instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor.

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