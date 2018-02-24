Survivor 2018'den elenen Marcus soluğu Miami'de aldı

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2018 Survivor Marcus kimdir? Survivor Marcus'un Gerçek ismi ne?

Büşra Kamış

'datakımında yarışan ve ilk haftada elenen yarışmacı, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz soluğu Miami'de aldı.'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen Marcus sosyal medya hesabından takipçilerine bir teşekkür videosu paylaştı.Survivor Marcus, yayınladığı videoda projelerinden bahsetmeyi ihmal etmedi: Merhaba herkese. Gördüğünüz gibi tekrar Miami'ye geldim. Maalesef kısa süreli oldu Survivor maceram ama maceralar burada bitmiyor. Sizinle kavuşmaya devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde çok eğlenceli şeyler yapacağız. Bu arada geride kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İki takımada sevgiler ve saygılar diliyorum. En kısa zamanda sizinle görüşmek üzere. İyi dilekleriniz içinteşekkür ediyorum.ya da tam adıyla Yiğit Marcus Aral, üniversite eğitimini University Of Miami’de tamamladı. Model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California’ya yerleşti. Gezi ve doğa tutkusu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan Marcus, yazılım mühendisidir. İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan annesi Nevin Aral, Muğla'da yaşıyor. Marcus'un instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor.