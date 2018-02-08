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Survivor 2018 Firuze Gamze Aksu kimdir, nerelidir, ınstagram hesabı var mı?

Survivor 2018'e sayılı günler kaldı. heyecan dorukta! Acun Ilıcalı Survivor Gönüller'in videosunu ınstagram hesabından paylaşınca herkes Firuze Gamze Aksu'nun kim olduğunu araştırmaya koyuldu. Survivor fragmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Firuze Gamze Aksu kimdir, nerelidir, Firuze Gamze Aksu kaç yaşında, ınstagram hesabı var mı, ne iş yapıyor? gibi sorular severler tarafından sorulmaya başladı. İşte hayat hikayesi...
 

08 Şubat 2018, Perşembe 11:29
Survivor 2018 Firuze Gamze Aksu kimdir, nerelidir, ınstagram hesabı var mı?
Herkes Firuze Gamze Aksu'nun kimdir olduğunu merak ediyor! Survivor 2018'de Gönüllüler takımında ter dökecek olan yarışmacı Firuze Gamze Aksu kaç yaşında ve nerelidir, mesleği ne? 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı. Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Instagram hesabında da bir hayli iddialı fotoğrafları olan genç yarışmacıyı yakından tanıyalım. Bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Firuze Gamze Aksu'nun biyografisi...


GAMZE AKSU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

Survivor 2018 Gönüllüler fragmanında bir hayli iddialı olduğunu vurgulayan yarışmacı. 1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü’ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.

GAMZE AKSU BOYU KAÇ, KAÇ KİLO
Genç dinamik ve güzel oyuncu Gamze Aksu, 1,72 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.

FİRUZE GAMZE AKSU INSTAGRAM HESABI VAR MI?

30 yaşındaki dinamik yarışmacının Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacının 2.069 takipçisi bulunmaktadır.

Survivor Gönüllüler Firuze Gamze Aksu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?Survivor Gönüllüler Firuze Gamze Aksu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?


RECEP İVEDİK 4'TE SURVİVOR'DA YARIŞMIŞTI

Survivor izleyicileri Firuze Gamze Aksu kimdir diye soruyor fakat biz Aksu'yu Recep İvedik 4 filminden tanıyoruz. Bilindiği üzere Recep İvedik 4 filminde Survivor yarışması konu alınmıştı. Gamze Aksu'da rol icabı adada mücadele ediyordu. Firuze Gamze Aksu şimdi gerçekten Dominik'te Survivor 2018 Gönüllüler yarışmasında mücadele edecek.






 


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