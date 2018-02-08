Survivor 2018 Firuze Gamze Aksu kimdir, nerelidir, ınstagram hesabı var mı?

Survivor Gönüllüler Firuze Gamze Aksu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Büşra Kamış

Herkes'nunolduğunu merak ediyor!'detakımında ter dökecek olan yarışmacı Firuze Gamze Aksuve? 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı. Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Instagram hesabında da bir hayli iddialı fotoğrafları olan genç yarışmacıyı yakından tanıyalım. Bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Firuze Gamze Aksu'nun biyografisi...Survivor 2018 Gönüllüler fragmanında bir hayli iddialı olduğunu vurgulayan yarışmacı. 1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü’ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.Genç dinamik ve güzel oyuncu Gamze Aksu, 1,72 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.30 yaşındaki dinamik yarışmacının Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacının 2.069 takipçisi bulunmaktadır.Survivor izleyicileri Firuze Gamze Aksu kimdir diye soruyor fakat biz Aksu'yu Recep İvedik 4 filminden tanıyoruz. Bilindiği üzere Recep İvedik 4 filminde Survivor yarışması konu alınmıştı. Gamze Aksu'da rol icabı adada mücadele ediyordu. Firuze Gamze Aksu şimdi gerçekten Dominik'te Survivor 2018 Gönüllüler yarışmasında mücadele edecek.