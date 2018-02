Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Hastaneye kaldırıldı

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (Survivor mor puanı kim kazandı?)

Survivor'da 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi

Büşra Kamış

TV8 ekranlarda yayınlanan'in dün akşamyayınlandı. Yeni bölüm yayınlanır yayınlanmazda yayınlandı. Fragmanda'nun sakatlığı damgasını vurdu.diye sorulmaya başlandı. 16 Şubat'ta yayınlanacak olan Survivor 2018 Gönüllüler takımında daha 4. bölümde ipler kopma noktasına geldi. Cumali Akgül'ün davranışları diğer takım arkadaşları tarafından garip karşılandı. Cumali'nin "Ne söylerseniz söyleyin benim bildiğim gerçekler gerçektir" sözü adeta takım arkadaşlarını şoka uğrattı. Bir taraftan da ödül oyunu için mücadele eden iki takım ödül oyununu görünce adeta büyük heyecan yaşadı. AMa Hakan Hatipoğlu'nun çığlıkları 5. bölümü meraklandırdı. Hakan Hatioplu'nun eşi Gizem Hatioplu Instagram storysinde eşiyle ilgili paylaşımda bulundu.Yarışma sırasında birden çığlık atmaya başlayan Hakan Hatipoğlu herkesi korkuttu. Acıdan adeta kıvranan Hakan Hatipoğlu'na ilk yardım ekip arkadaşları tarafından geldi. Baygınlık geçiren yarışmacıya doktor muayene etti. Feci şekilde sakatlanan Hakan Hatipoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı.Survivor 2018'de zorlu koşullarda yarışan Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlülerin galibiyeti ile sonuçlanan oyunda, Gönüllüler dönüş yoluna geçtiklerinde rahatsızlık yaşamaya başladı. Adaya geldiklerinde 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi.Oyunun ilk mücadelesinde Adem Kılıçcı ile Melih karşı karşıya geldi. Bu oyundan Adem Kılıçcı galip gelerek All Starlar 1-0 öne geçti. İkinci mücadelede Sema ile Gizem karşılaştı ve Sema kazanarak All Starlar 2-0 oldu. Üçücü mücadelede Ümit Karan ve Anıl karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan da Ümit Karan galip gelerek All Starlar 3-0 öne geçmiş oldu. Dördüncü mücadelede Sahra ile Nevin Yanıt'ın oyununda Nevin kazandı ve durum 3-1 oldu. Beşinci mücadelede Murat Ceylan ile Marcus karşılaştı ve Murat kazanarak takımını 4-1 yaptı. Altıncı karşılaşmada Ecem ile Yağmur mücadele etti ve Yağmur kazanarak durum 4-2 oldu. Yedinci mücadelede Hilmicem ile Cumali yarışında Hilmicem durumu 5-2 yaptı. Sekizinci mücadelede Nagihan ile Funda'nı yarışında Nagihan galip gelerek takımını 6-2 yaptı. Bir sonraki yarışta Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu'na karşı yarıştı. Bu karşılaşmadan Ümit Karan galip geldi ve All Starlar 7-2 farkla öne geçti. Onuncu mücadelede Ecem ile Nevin Yanıt'ın yarışında Nevin kazandı ve Gönüllüler durumu 7-3 yaptı. Daha sonra Murat Ceylan ile Ramazan karşılaştı. Ramazan kazandı ve durum 7-4 oldu. Bir sonraki mücadelede Sahra, Funda'ya karşı yarıştı. Bu yarıştan Funda galip gelerek farkı 2'ye indirerek durumu 7-5 yaptı. Daha sonra Adem Kılıçcı, Cumali'ye karşı yarıştı, Adem kazandı ve durum 8-5 oldu. Bir sonraki mücadelede Sema ile Yağmur karşılaştı ve Sema kazanarak durum 9-5 oldu. Sonraki mücadelede Marcus ile Hilmicem karşılaştı ve Hilmicem kazanan takımı belirledi. All Starlar ödülün sahibi oldu.