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Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Hastaneye kaldırıldı

Survivor 2018 tam gaz devam ediyor. Dün akşam 4. bölümüyle ile ekranlara gelen Survivor 2018'de yine heyecan doruktaydı. Yeni bölüm biter bitmez ardından 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Hakan Hatioplu'nun baygınlık geçirdiği görüldü. Gönüllüler takımında yarışan Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? sorusunu da beraberinde getirdi. İşte yeni bölümden ilk fragman yayınlandı.
 

16 Şubat 2018, Cuma 11:49
Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Hastaneye kaldırıldı
TV8 ekranlarda yayınlanan Survivor 2018'in dün akşam 4. bölümü yayınlandı. Yeni bölüm yayınlanır yayınlanmaz 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığı damgasını vurdu. Hakan Hatipoğlu'na ne oldu diye sorulmaya başlandı. 16 Şubat'ta yayınlanacak olan Survivor 2018 Gönüllüler takımında daha 4. bölümde ipler kopma noktasına geldi. Cumali Akgül'ün davranışları diğer takım arkadaşları tarafından garip karşılandı. Cumali'nin "Ne söylerseniz söyleyin benim bildiğim gerçekler gerçektir" sözü adeta takım arkadaşlarını şoka uğrattı. Bir taraftan da ödül oyunu için mücadele eden iki takım ödül oyununu görünce adeta büyük heyecan yaşadı. AMa Hakan Hatipoğlu'nun çığlıkları 5. bölümü meraklandırdı. Hakan Hatioplu'nun eşi Gizem Hatioplu Instagram storysinde eşiyle ilgili paylaşımda bulundu.


HAKAN HATİPOĞLU'NA NE OLDU?

Yarışma sırasında birden çığlık atmaya başlayan Hakan Hatipoğlu herkesi korkuttu. Acıdan adeta kıvranan Hakan Hatipoğlu'na ilk yardım ekip arkadaşları tarafından geldi. Baygınlık geçiren yarışmacıya doktor muayene etti. Feci şekilde sakatlanan Hakan Hatipoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı.



3 KADIN YARIŞMACI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Survivor 2018'de zorlu koşullarda yarışan Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlülerin galibiyeti ile sonuçlanan oyunda, Gönüllüler dönüş yoluna geçtiklerinde rahatsızlık yaşamaya başladı. Adaya geldiklerinde 3 kadın yarışmacı baygınlık geçirdi.



SURVİVOR 2018 4. BÖLÜM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun ilk mücadelesinde Adem Kılıçcı ile Melih karşı karşıya geldi. Bu oyundan Adem Kılıçcı galip gelerek All Starlar 1-0 öne geçti. İkinci mücadelede Sema ile Gizem karşılaştı ve Sema kazanarak All Starlar 2-0 oldu. Üçücü mücadelede Ümit Karan ve Anıl karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan da Ümit Karan galip gelerek All Starlar 3-0 öne geçmiş oldu. Dördüncü mücadelede Sahra ile Nevin Yanıt'ın oyununda Nevin kazandı ve durum 3-1 oldu. Beşinci mücadelede Murat Ceylan ile Marcus karşılaştı ve Murat kazanarak takımını 4-1 yaptı. Altıncı karşılaşmada Ecem ile Yağmur mücadele etti ve Yağmur kazanarak durum 4-2 oldu. Yedinci mücadelede Hilmicem ile Cumali yarışında Hilmicem durumu 5-2 yaptı. Sekizinci mücadelede Nagihan ile Funda'nı yarışında Nagihan galip gelerek takımını 6-2 yaptı. Bir sonraki yarışta Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu'na karşı yarıştı. Bu karşılaşmadan Ümit Karan galip geldi ve All Starlar 7-2 farkla öne geçti. Onuncu mücadelede Ecem ile Nevin Yanıt'ın yarışında Nevin kazandı ve Gönüllüler durumu 7-3 yaptı. Daha sonra Murat Ceylan ile Ramazan karşılaştı. Ramazan kazandı ve durum 7-4 oldu. Bir sonraki mücadelede Sahra, Funda'ya karşı yarıştı. Bu yarıştan Funda galip gelerek farkı 2'ye indirerek durumu 7-5 yaptı. Daha sonra Adem Kılıçcı, Cumali'ye karşı yarıştı, Adem kazandı ve durum 8-5 oldu. Bir sonraki mücadelede Sema ile Yağmur karşılaştı ve Sema kazanarak durum 9-5 oldu. Sonraki mücadelede Marcus ile Hilmicem karşılaştı ve Hilmicem kazanan takımı belirledi. All Starlar ödülün sahibi oldu.

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