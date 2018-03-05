Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir? (Survivor İpek elendi mi?)

SURVİVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?



SURVİVOR'DA ELEMEYE KİM KALDI?

Büşra Kamış

? Sorusu şimdi google'da en çok aratılan konulardan biri oldu çünkü dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşandı. Nefeslerin tutulduğu dokunulmazlık oyununda yarışı kaybeden Gönüllüler takımı oldu. 3. kez dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllüler ekiplerinden bir kişiyi göndermek için ada konseyine gitti. Acun Ilıcalı'nın önderliğinde yapılan ada konseyinde gönüllüler İpek Yaşar'ın adını yazdı ve elemeye giden ilk isimlerden biri oldu. Peki İpek Yaşar kimdir,? Salı akşamı SMS oylamasında en az oyu alırsa adaya veda edecek. İşte detaylar....Hukuk Fakültesi mezunu olan İpek Yaşar 27 yaşındadır.Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin adını verirken, Cumali'de Melih'in adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Bu sonucun ardından; Melih, İpek ve Emre eleme adayı olarak bu akşam SMS oylarından gelen sonuçları bekleyecekler. Bakalım 2018 Survivor'da adaya veda eden isim kim olacak?​​