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Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir? (Survivor İpek elendi mi?)

Survivor 2018'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Ada konseyinde Gönüllüler takımından İpek Yaşar'ın adı yazılınca herkes Survivor İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne diye merak etmeye başladı. Survivor 2018 kadrosuna yeni katılan İpek Yaşar hakkında her şey haberimizde olacak. Dün akşam Survivor son bölümde yaşanan elemeyle ilgili tüm detaylara da yer verdik.
 

05 Mart 2018, Pazartesi 10:31
Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir? (Survivor İpek elendi mi?)
Survivor İpek Yaşar kimdir? Sorusu şimdi google'da en çok aratılan konulardan biri oldu çünkü dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşandı. Nefeslerin tutulduğu dokunulmazlık oyununda yarışı kaybeden Gönüllüler takımı oldu. 3. kez dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllüler ekiplerinden bir kişiyi göndermek için ada konseyine gitti. Acun Ilıcalı'nın önderliğinde yapılan ada konseyinde gönüllüler İpek Yaşar'ın adını yazdı ve elemeye giden ilk isimlerden biri oldu. Peki İpek Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında? Salı akşamı SMS oylamasında en az oyu alırsa adaya veda edecek. İşte detaylar....

Survivor'da yaşanan eleme heyecanını ve kim elendi, dokunulmazlık oyunu? sorusunu öğrenmek için buradan takip edebilirsiniz

SURVİVOR'DA ELEMEYE KİM KALDI?

 

SURVİVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?


Hukuk Fakültesi mezunu olan İpek Yaşar 27 yaşındadır.Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.


SURVİVOR'DA ELEMEYE KİM KALDI?


Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin adını verirken, Cumali'de Melih'in adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Bu sonucun ardından; Melih, İpek ve Emre eleme adayı olarak bu akşam SMS oylarından gelen sonuçları bekleyecekler. Bakalım 2018 Survivor'da adaya veda eden isim kim olacak?

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