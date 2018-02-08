Survivor 2018 Nevin Yanıt Baltacı nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?

Büşra Kamış

takımında yarışacak olan'nınolduğu şu sıralar en çok aratılanlar arasına girdi. Peki Nevin Yanıt Baltacıve? gibi soruların cevabı haber sitemiz posta.com.tr'de yer almaktadır.? 10 Şubat saat 20.00'de TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivor'la ilgili herşey burada. Nevin Baltacı hatırlandığı üzere atletizm de doping kullandığı ortaya çıkmış ve ceza almıştı...Survivor gönüllülerin 'ünlü' ismi olan Nevin Yanıt, rekortmen bir atlet. Nevin Yanıt gibi eşi Serkan Baltacı da milli bir sporcu. Nevin Yanıt, Survivor adasına giderken geride eşi Serkan Baltacı'yı ve hayli düşkün olduğu anne ve babasını bıraktı.Nevin Yanıt atletizme rekorlarla adını yazdırırken 2012 yılında dopingli çıkınca herkese büyük bir şok yaşattı. Madalyası geri alınan Nevin Yanıt aldığı cezalı olduğu dönemde 'aşkta' kazandı. Eşi Serkan Baltacı ile bu dönemde evlenen Nevin Yanıt, verdiği bir röportajda da buna vurgu yapıyor ve şöyle diyor : 'İyi ki evlendim. Cezamın bana kattığı en güzel şey eşimdir.'Nevin Yanıt dopingli çıktıktan bir daha geri dönmeyi düşünmemiş. Onu ikna eden ise kocası Serkan Baltacı olmuş. Nevin Yanıt süreci şöyle anlatıyor : Piste bakamadım. Uzun bir süre spor eşyası giymedim. İkinci yıl kilo aldım. Eşim Serkan Baltacı yavaş yavaş beni yeniden spora dönmemi teşvik etti. Eşimin sayesinde tekrar pistlere döndüm. Yoksa ben artık atletizme dönmek istemiyordum. Psikolojik çöküntü yaşadım. Eşim, 'yeni bir antrenörle başla' dedi. Şimdi yeniden atletizme başladığım için çok mutluyum. Ve herkese örnek olması için tekrar döndüm.2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya'da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008'de İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.Cumali AkgülAnadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.Birsen BekgözKendimi aşmaya gidiyorum.Ramazan KalyoncuAmacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.Gizem KurtulanSurvivor benim için hırs, güç ve başarı demek.Melih ÖzkayaRakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.Yağmur BandaBen Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.Ecem KaraağaçSurvivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.Nevin Yanıt BaltacıRakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.Anıl Berk BakiSadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.Funda AlkayışRakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.Gamze AksuZayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.MarcusSurvivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.Hilmi Cem İntepeSurvivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?Merve AydınSizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!Murat CeylanAradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.Nihat DoğanSurvivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.Turabi Çamkıranİki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.Sema AydemirYapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.Adem KılıççıVirgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.Nagihan KaradereHazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.Hakan HatipoğluBirisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.Ümit KaranSurvivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdırDamla CanTecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.Sahra IşıkVarmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.