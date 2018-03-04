Survivor 2018 Türkiye Romanya rövanş maçını kim kazandı?

Büşra Kamış

sorusu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımıyla yarışan Rumen ekip mücadeleyi iyi bir puanla kazanmıştı. Rövanş maçında da All Star yani Ünlüler takımı Romanyalılar ile yarışmaya hak kazandı. Peki, Türkiye Romanya yarışını kim kazandı? Oyun sırasında Turabi ve Ştefan mücadelesinde kazanan Ştefan oldu. Rakip takım Turabi'nin deviremediği labutları devirdi ve sinirler gerildi.Survivor 2018'de Türkiye - Romanya karşılaşması izleyicileri ekrana kilitledi. Büyük mücadelenin verildiği Survivor yarışmasında Türkiye - Romanya mücadelesinin galibi 10-6 skor sonucu ile Türkiye oldu. All Star takımı galibiyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı.Survivor 2018 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıcalı ada konseyinin toplanacağını ve önemli açıklamalar yapacağını duyurdu. Yarın akşam ise Survivor'a bir kişinin veda edeceğini açıklaması herkeste şoke etkisi yarattı.