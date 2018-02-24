Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? Survivor son bölüm

SURVİVOR 2018 TÜRKİYE ROMANYA YARIŞI KİM KAZANDI?

SURVİVOR SON BÖLÜM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büşra Kamış

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'de bir ilke imza atılacak.'ın bu akşamkiünde ödül oyununu kazanan takım Romen yarışmacılarla bir araya gelecek. Peki Survivor 2018'de? Merakla beklenen bölümün fragmanında, Rumen yarışmacıların iddialı konuşmaları dikkatlerden kaçmadı. "Sonuna kadar savaşacağız. Hiç kimse yolumuzda duramayacak. Hiç kimse. Yeter" diyennınyarışmacılarına karşı hırslarını göstermeye çalıştı. Peki hangi takım kazandı. Heyecanlı bekleyiş sürüyor.Survivor 2018 11. bölümdeki ödül oyununu ve kazanan takımın Romanya ekibi ile mücadelesini aşağıda bulunan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı sorusu gizliliğini koruyor. Bu akşam TV8'de gelecek olan Survivor 2018 11. bölümü yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde bulacaksınız.Survivor 2018 All Star yani Ünlüler takımında mücadele eden Sema, yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Milli sporcu Sema: Bugün ödül oyunu ve biz şanssızlığımızı kırdık. Ben inanıyorum dünkü o motivasyonla biz bugün hepimiz dünkü oyun gibi gideceğiz. Bir bahtsızlığımız vardı ama kırıldı. Herkes ödüle konstre olmuş. Ödül ne olursa olsun alıp geleceğiz.