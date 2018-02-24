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Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? Survivor son bölüm

Survivor tarihinde bu akşam bir ilk yaşanacak. Survivor 2018 son bölümünde Acun Ilıcalı, bir sürpriz yapılacağını müjdelerken yarışmacıların yürekleri ağzındaydı. Ödül oyununu kazanan takım Romen takımının karşısına çıkacak. Peki Survivor'da Türkiye Romanya yarışını kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Medya patronu Acun Ilıcalı izleyiciyi her defasında heyecanlandırmayı başarıyor. Bu seferki mücadelede gülen takım kim olacak? İşte Merakla beklenen Survivor 11. son bölümden detaylar....
 

Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? Survivor son bölüm
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'de bir ilke imza atılacak. Survivor'ın bu akşamki son bölümünde ödül oyununu kazanan takım Romen yarışmacılarla bir araya gelecek. Peki Survivor 2018'de Türkiye Romanya yarışını kim kazandı ? Ödül oyununu kim kazandı ? Merakla beklenen bölümün fragmanında, Rumen yarışmacıların iddialı konuşmaları dikkatlerden kaçmadı. "Sonuna kadar savaşacağız. Hiç kimse yolumuzda duramayacak. Hiç kimse. Yeter" diyen Romanya takımının Survivor yarışmacılarına karşı hırslarını göstermeye çalıştı. Peki hangi takım kazandı. Heyecanlı bekleyiş sürüyor.
 

SURVİVOR 2018 TÜRKİYE ROMANYA YARIŞI KİM KAZANDI?


Survivor 2018 11. bölümdeki ödül oyununu ve kazanan takımın Romanya ekibi ile mücadelesini aşağıda bulunan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 

TV8 SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA YARIŞI İZLE

SURVİVOR SON BÖLÜM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?


Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı sorusu gizliliğini koruyor. Bu akşam TV8'de gelecek olan Survivor 2018 11. bölümü yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde bulacaksınız.





SURVİVOR SEMA'DAN BÜYÜK İDDİA- SURVİVOR SON BÖLÜM

Survivor 2018 All Star yani Ünlüler takımında mücadele eden Sema, yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Milli sporcu Sema: Bugün ödül oyunu ve biz şanssızlığımızı kırdık. Ben inanıyorum dünkü o motivasyonla biz bugün hepimiz dünkü oyun gibi gideceğiz. Bir bahtsızlığımız vardı ama kırıldı. Herkes ödüle konstre olmuş. Ödül ne olursa olsun alıp geleceğiz.


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