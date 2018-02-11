Survivor 2018 Ünlüler Murat Ceylan kim, nereli, kaç yaşında? 

Büşra Kamış

ve? Soruları sıkça aratılanlardan biri oldu. 2018 All Star kadrosuna dahil olan yarışmacı Ünlüler kadrosunda ter dökmeye başladı. Survivor 2018 fragmanında "Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş." sözüyle gayet kendinden emin ve iddialı bir sözle giriş yapan Ceylan, bakalım yarışmanın ilerleyen bölümlerinde nasıl bir performans sergileyecek? Başarılı yarışmacı Murat Ceylan hakkında bilmeniz gereken her şeyi haberimizde topladık.Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekmiştir. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynamıştır.Dün akşam ilk bölümü yayınlanan Survivor'da ödül yarışması gerçekleşti. Ödül yarışmasını kazanan takıma yatak verileceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu ödül Survivor tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıdı. Hediyeyi kazanan takım ise Murat Ceylan'ın takımı Ünlülüler yani All Star oldu.İlk olarak ünlüler takımında olduğu açıklanan Hakan Hatipoğlu daha sonra Turabi'yle kavga edebilir gerekçesiyle Gönüllüler takımına gönderildi. Gönüllüler'den bir kadın yarışmacı da Ünlüler kadrosuna gönderilecek.