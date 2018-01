Survıvor 2018 yarışmacıları (Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı)

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8'in mücadele, hırs, açlık ve zor şartları bir arada bulundurduğu yarışmasıbaşlamasına çok az bir süre kaldı. Survivor 2018 için nefesler tutuldu.TV8 kanalının sahibi olankendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu.bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.2016 Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden'nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor. Ancak bu iddialar şuana kadar doğrulanmadı.Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen bir diğer kişi ise. Fitness eğitmenliği yapan Elif Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.'ınkatılacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı., 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra Survivor 2018'e de katılacağını açıklamıştı., "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.50 günde Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek Survivor hayaline kavuşanr'de yarışacak.Instagram ve Twitter hesaplarından açıklama yapan Nihat Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamayagidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıkladı., Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017'de Ogeday ile finale kalan ve ikinci olan Adem Kılıççı, yarışma boyuncu Sabriye Ergin ile olan yakınlığıyla gündeme geldi.kadrosunda yer alacağı açıklanan, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu.'da yer alacak olan Hilmi Cem, 1992 doğumlu., Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.'de yarışacakİstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor.resmi hesabından açıklaması yayınlanan Merve Aydın şu sözleri dile getirdi: "Bu sene Survivor All Star takımında ben de varım. Karşı tarafta gönüllüler olacak. Bakalım nasıl bir gönüllü takımı olacak? Gerçekten onlar da bizim kadar güçlü olacak mı çok merak ediyorum."İkinci kezkatılacak olanilk duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ve yine vakit Survivor vakti.en hırslı, en güçlü yarışmacıların olduğu Survivor. Madem biz buna layık görülmüşüz antremanlara tam gaz devam. Korkuyor muyum? Evet. Umurumda mı? Hayır. Biz ne yangınlar, sakatlıklar, hastalıklar gördük. Hazırız, hazırlanıyoruz. Sizlere iyi seyirler bizlere sabırlar."yarışmaya katılacağının açıklanmasının ardından şöyle konuştu:kadrosunda ben de varım. Efsane bir ünlüler takımı ile bomba bir gönüllüler takımının amansız mücadelesine seyirci olacaksınız. Rekabetin ve adrenalinin hat safhada olduğu, parkurların alev alev yandığı, acının açlığın ve özlemin tavan yaptığı zorlu bir Survivor'la sizlerin karşısında olacağız. Benim hazır olup olmadığımı düşünüyorsanız ben zaten doğuştan hazırım. Mücadele etmesi bizden soluksuz izlemesi ve destek vermesi sizden."Daha önce iki kez'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşanÇamkıran üçüncü kez Survivor'a gidiyor.yarışacak isimlerden biri de Galatasaraylı eski futbolcu... Ümit Karan 2013 yılında Survivor 'da yarıştı ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. 2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ünlüler takımının en güçlü yarışmacılarının başında gelen Ümit Karan 2018 Survivor All-Star'ın en güçlü adaylarından birisi olacak.