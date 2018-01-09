Survıvor 2018 yarışmacıları (Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı)

TV8'in mücadele, hırs, açlık ve zor şartları bir arada bulundurduğu yarışması Survivor 2018'in
başlamasına çok az bir süre kaldı. Survivor 2018 için nefesler tutuldu. İşte Suvivor 2018 ayrıntıları...
SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı,
kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018
bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.
İŞTE SURVİVOR 2018'İN İLK TANITIMI...
GİZEM KERİMOĞLU:
2016 Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimoğlu
'nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor. Ancak bu iddialar şuana kadar doğrulanmadı.
ELİF GÜNGÖR:
Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen bir diğer kişi ise Elif Güngör
. Fitness eğitmenliği yapan Elif Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.
NEVİN YANIT:
Nevin Yanıt
'ın Survivor 2018
katılacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.
SAHRA IŞIK:
Sahra Işık
, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra Survivor 2018'e de katılacağını açıklamıştı.Sahra Işık
, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.
CUMALİ AKGÜL:
50 günde Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek Survivor hayaline kavuşan Cumali Akgül
, Survivor Gönüllüle
r'de yarışacak.
NİHAT DOĞAN:
Instagram ve Twitter hesaplarından açıklama yapan Nihat Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e
gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıkladı.
ADEM KILIÇÇI:
Adem Kılıççı
, Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017'de Ogeday ile finale kalan ve ikinci olan Adem Kılıççı, yarışma boyuncu Sabriye Ergin ile olan yakınlığıyla gündeme geldi.
HAKAN HATİPOĞLU:
Survivor 2018 All Star
kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu
, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu.
HİLMİ CEM İNTEPE:
Survivor 2018 All Star
'da yer alacak olan Hilmi Cem, 1992 doğumlu. Hilmi Cem
, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.
MURAT CEYLAN:
Survivor 2018
'de yarışacak Murat Ceylan
İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor.
MERVE AYDIN:
Survivor Türkiye'nin
resmi hesabından açıklaması yayınlanan Merve Aydın şu sözleri dile getirdi: "Bu sene Survivor All Star takımında ben de varım. Karşı tarafta gönüllüler olacak. Bakalım nasıl bir gönüllü takımı olacak? Gerçekten onlar da bizim kadar güçlü olacak mı çok merak ediyorum."
SEMA AYDEMİR:
İkinci kez Survivor'a
katılacak olan Sema Aydemir
ilk duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ve yine vakit Survivor vakti. 2018 Survivor
en hırslı, en güçlü yarışmacıların olduğu Survivor. Madem biz buna layık görülmüşüz antremanlara tam gaz devam. Korkuyor muyum? Evet. Umurumda mı? Hayır. Biz ne yangınlar, sakatlıklar, hastalıklar gördük. Hazırız, hazırlanıyoruz. Sizlere iyi seyirler bizlere sabırlar."
NAGİHAN KARADERE:
Nagihan Karadere
yarışmaya katılacağının açıklanmasının ardından şöyle konuştu:
"Survivor 2018 All Star
kadrosunda ben de varım. Efsane bir ünlüler takımı ile bomba bir gönüllüler takımının amansız mücadelesine seyirci olacaksınız. Rekabetin ve adrenalinin hat safhada olduğu, parkurların alev alev yandığı, acının açlığın ve özlemin tavan yaptığı zorlu bir Survivor'la sizlerin karşısında olacağız. Benim hazır olup olmadığımı düşünüyorsanız ben zaten doğuştan hazırım. Mücadele etmesi bizden soluksuz izlemesi ve destek vermesi sizden."
TURABİ ÇAMKIRAN:
Daha önce iki kez Survivor
'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşanTurabi
Çamkıran üçüncü kez Survivor'a gidiyor.
ÜMİT KARAN:
Survivor 2018 All-Star'da
yarışacak isimlerden biri de Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan
... Ümit Karan 2013 yılında Survivor 'da yarıştı ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. 2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ünlüler takımının en güçlü yarışmacılarının başında gelen Ümit Karan 2018 Survivor All-Star'ın en güçlü adaylarından birisi olacak.
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