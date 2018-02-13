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Survivor 3. bölüm fragmanı yayınlandı (Turabi Hakan kavga)

TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor 2018'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cumartesi ve Pazar günü nefes kesen yarışmalarıyla izleyenleri adeta ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor 2018 3. bölüm fragmanında izleyenleri meraklandıran bir sahne yayınlandı. Ezeli düşman oldukları bilinen Gönüllüler takımından Hakan Hatipoğlu ile Ünlüler'den Turabi kavga ediyor. İşte 3. bölüm fragmanından o görüntüler...
 

Survivor 3. bölüm fragmanı yayınlandı (Turabi Hakan kavga)
Survivor 2018'de ipler 3. bölümden gerilmeye başladı. TV8'de yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hakan Turabi kavga ediyor. İzleyenlerin aklına direkt ikisinden biri diskalifiye olacak mı? Soruları da gelmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde aynı takımda yarışan Turabi ile Hakan anlaşamamışlardı ve neredeyse her bölümde kavga ediyorlardı. Bu seneki Survivor'da Acun Ilıcalı, Turabi ile Hakan'ı ayırdı ve Hakan Hatipoğlu'nun gönüllüler takımına transfer etmişti. Acun Ilıcalı'nın bu önlemi pek işe yaramadı görünüyor çünkü Survivor 2018 3. bölüm fragmanında ödül oyunu için yarışan Turabi ile Hakan kavga ediyor. Hakan Turabi'ye "Buraya kadar gel" diye bağırıyor ve kıyamet o anlarda kopuyor. Görüntüleri izlemek için haber sitemizde bulunan linki tıklayrak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR 2018 3. BÖLÜM FRAGMANI

Acunn.com da ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 3. yeni bölüm fragmanı için sayfamızda bulunan linkten seyredebilirsiniz.



TURABİ İLE HAKAN TARTIŞIYOR: Fragmanın başında Merve, "Sürprizlerle dolu bir ada orası. Çünkü orada bir isim var ve ben o ismi vermek istemiyorum. Ortalık karıştırıcı dediğim zaman zaten herkes bu ismin kim olacağını bilecek açıkcası" diyor. Merve'nin bu sözleri Hakan Hatipoğlu'nu şikayet ediyor. Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise Ödül oyunu için yarışan Turabi ve Hakan'ın kavgası oluyor. Tansiyonun yükseldiği anlarda Hakan Turabi'ye "buraya kadar gel" diye bağırıyor. İşte o anlar...



SURVİVOR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Survivor 2018 3. yeni bölümü bu akşam saat: 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacaktır. Survivor heyecanına tanık olmak için buradan izleyebilirsiniz. 

SURVİVOR'DA 2. BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI

Survivor 2018'de 2. bölümde ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. . All Star takımı yanlış strateji yaparak ödülü kaybetti. Bisküvi ödülü Gönüllüler takımının oldu.


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