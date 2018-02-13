Survivor 3. bölüm fragmanı yayınlandı (Turabi Hakan kavga)

Büşra Kamış

'de iplerden gerilmeye başladı.'de yayınlananndaediyor. İzleyenlerin aklına direkt ikisinden biri? Soruları da gelmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde aynı takımda yarışananlaşamamışlardı ve neredeyse her bölümde kavga ediyorlardı. Bu seneki Survivor'da Acun Ilıcalı, Turabi ile Hakan'ı ayırdı ve Hakan Hatipoğlu'nun gönüllüler takımına transfer etmişti. Acun Ilıcalı'nın bu önlemi pek işe yaramadı görünüyor çünkü Survivor 2018 3. bölüm fragmanında ödül oyunu için yarışan Turabi ile Hakan kavga ediyor. Hakan Turabi'ye "Buraya kadar gel" diye bağırıyor ve kıyamet o anlarda kopuyor. Görüntüleri izlemek için haber sitemizde bulunan linki tıklayrak izleyebilirsiniz.Acunn.com da ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 3. yeni bölüm fragmanı için sayfamızda bulunan linkten seyredebilirsiniz.Fragmanın başında Merve, "Sürprizlerle dolu bir ada orası. Çünkü orada bir isim var ve ben o ismi vermek istemiyorum. Ortalık karıştırıcı dediğim zaman zaten herkes bu ismin kim olacağını bilecek açıkcası" diyor. Merve'nin bu sözleri Hakan Hatipoğlu'nu şikayet ediyor. Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise Ödül oyunu için yarışan Turabi ve Hakan'ın kavgası oluyor. Tansiyonun yükseldiği anlarda Hakan Turabi'ye "buraya kadar gel" diye bağırıyor. İşte o anlar...Survivor 2018 3. yeni bölümü bu akşam saat: 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacaktır. Survivor heyecanına tanık olmak içinizleyebilirsiniz.Survivor 2018'de 2. bölümde ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. . All Star takımı yanlış strateji yaparak ödülü kaybetti. Bisküvi ödülü Gönüllüler takımının oldu.