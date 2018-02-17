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Survivor 5. bölümde neler yaşandı?

Survivor'ın 5. bölümüde Gönüllüllüler ve All Star takımı ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. All Star takımı oynana oyunlarda galip gelince gönüllüler takımında moraller bozuldu. Öte yandan kazandıkları ödülün tadını çıkaran All Star takımında Turabi'nin gece horlaması adayı inletti!

Survivor 5. bölümde neler yaşandı?
Survivor 2018'de 5. bölüm yayınlandı. iki takım adına ikişer erkek yarışmacı ada ve yeşil mercimek ödülünü kazanmak için mücadele ettiler... Bir başka ödül ise peynirli sandviç oldu.

Ödül oyununda kazanan taraf olan All Star takımı galibiyeti denizde kutladı.




Oynanan 3 ödül oynunu da All Star takımının kazanması, gönüllülerin moralini bozdu.

Survivor 2018'in son bölümünde, All Star takımına Turabi Çamkıran gece horlamasıyla takım arkadaşlarını uyandırdı! İyi ada oyununu kazandıktan sonra yataklı kulübelerden yatan All Star takımı, bu konfora rağmen Turabi'nin horlamasıyla iyi bir gece geçiremedi.
 

TURABi HAKAN’A ELİNİ UZATTI!


Hakan ile Nihat karşılaşmasında Hakan oyun sırasında kafasını parkura çarptı ve boynundan sakatlandı. Hakan ‘Elimi tutun’ dedi Turabi ‘den beklenmedik bir destek geldi ve Hakan’ın elini tuttu. Ve Hakan’ın iyi olması için destek verdi. Ardından Hakan’a boyunluk takıldı. Oyun alanından sedye ile taşındı.  Hakan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Turabi ‘Benim içim gitti boynu gitti sandım’

Hakan’ın oyun alanından ayrılması sonucu karşılaşma tekrarlandı.

Yarışma nefes nefese sürdü başlangıçta All Star öndeyken Gönüllüler eşitliği yakalayıp öne geçmeyi başardı. Ancak kazanan takım All Star oldu.


TURABİ ADAYI İNLETTİ! 


Survivor 2018'in son bölümünde, All Star takımına Turabi Çamkıran gece horlamasıyla takım arkadaşlarını uyandırdı! İyi ada oyununu kazandıktan sonra yataklı kulübelerden yatan All Star takımı, bu konfora rağmen Turabi'nin horlamasıyla iyi bir gece geçiremedi.

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