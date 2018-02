Survivor 5. bölümde neler yaşandı?

Survivor 2018'in son bölümünde

TURABi HAKAN’A ELİNİ UZATTI!



TURABİ ADAYI İNLETTİ!

Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Turabi şok oldu

Survivor 2018 3. Bölüm ödül oyununu kim kazandı? Hakan Turabi montajsız kavgası

İdil Janet Demiray

'deyayınlandı. iki takım adına ikişer erkek yarışmacı ada ve yeşil mercimek ödülünü kazanmak için mücadele ettiler... Bir başka ödül ise peynirli sandviç oldu.Ödül oyununda kazanan taraf olantakımı galibiyeti denizde kutladı.Oynanan 3 ödül oynunu da All Star takımının kazanması, gönüllülerin moralini bozdu., All Star takımına Turabi Çamkıran gece horlamasıyla takım arkadaşlarını uyandırdı! İyi ada oyununu kazandıktan sonra yataklı kulübelerden yatan All Star takımı, bu konfora rağmen Turabi'nin horlamasıyla iyi bir gece geçiremedi.Hakan ile Nihat karşılaşmasında Hakan oyun sırasında kafasını parkura çarptı ve boynundan sakatlandı. Hakan ‘Elimi tutun’ dedi Turabi ‘den beklenmedik bir destek geldi ve Hakan’ın elini tuttu. Ve Hakan’ın iyi olması için destek verdi. Ardından Hakan’a boyunluk takıldı. Oyun alanından sedye ile taşındı. Hakan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Turabi ‘Benim içim gitti boynu gitti sandım’Hakan’ın oyun alanından ayrılması sonucu karşılaşma tekrarlandı.Yarışma nefes nefese sürdü başlangıçta All Star öndeyken Gönüllüler eşitliği yakalayıp öne geçmeyi başardı. Ancak kazanan takım All Star oldu.Survivor 2018'in son bölümünde, All Star takımına Turabi Çamkıran gece horlamasıyla takım arkadaşlarını uyandırdı! İyi ada oyununu kazandıktan sonra yataklı kulübelerden yatan All Star takımı, bu konfora rağmen Turabi'nin horlamasıyla iyi bir gece geçiremedi.