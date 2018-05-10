Survivor 67. bölüm fragmanı

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



TURABİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018) özet...

Survivor'da Turabi gözyaşlarına engel olamadı

İdil Janet Demiray

'da yeni bölümde Ünlüler'de sorun Turabi! Yarışmacılarda gündem Turabi'nin bireysele dönüşü var.Sema Ümit Karan'a "Bizim takımımız bunu hak ediyor mu?" sorusunu yöneltiyor.İşte o anlar...Survivor'da Anneler Günü'ne özel iletişim oyunu oynandı. Kazanan takımın yarışmacıları telefonda annesiyle görüşüp Anneler Günü'nü kutlayacaktı. Oyuna Gönüllüler takımı çok iyi başladı. Fark bir ara 4'e kadar çıktı. Ünlüler takımı daha sonra rakip takımı yakalamayı başarıp skor'u 7-7'ye kadar getirdi. Bu skorun ardından Gönüllüler Takımı tekrar yükselişe geçti ve oyunu 10'a 7 kazanmayı bildi. Gönüllüler takımı karşı tarafa saygı göstererek sevinç gösterisinde bulunmadı.İletişim oyunu öncesi Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor. Oyun sonrası iletişim oyununu kaybeden Ünlüler takımı büyük bir hüzün yaşadı.