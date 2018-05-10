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Survivor 67. bölüm fragmanı

TV 8'in sevilen programı Survivor'da yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İşte detaylar...

Survivor 67. bölüm fragmanı
Survivor'da yeni bölümde Ünlüler'de sorun Turabi! Yarışmacılarda gündem Turabi'nin bireysele dönüşü var.
Sema Ümit Karan'a "Bizim takımımız bunu hak ediyor mu?" sorusunu yöneltiyor.

İşte o anlar...


 

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?


Survivor'da Anneler Günü'ne özel iletişim oyunu oynandı. Kazanan takımın yarışmacıları telefonda annesiyle görüşüp Anneler Günü'nü kutlayacaktı. Oyuna Gönüllüler takımı çok iyi başladı. Fark bir ara 4'e kadar çıktı. Ünlüler takımı daha sonra rakip takımı yakalamayı başarıp skor'u 7-7'ye kadar getirdi. Bu skorun ardından Gönüllüler Takımı tekrar yükselişe geçti ve oyunu 10'a 7 kazanmayı bildi. Gönüllüler takımı karşı tarafa saygı göstererek sevinç gösterisinde bulunmadı.


TURABİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU


İletişim oyunu öncesi Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor. Oyun sonrası iletişim oyununu kaybeden Ünlüler takımı büyük bir hüzün yaşadı.

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