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  • Survivor 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! O ses Survivor'ı kim kazandı?

Survivor 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! O ses Survivor'ı kim kazandı?

Survivor 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Damla, Yağmur, Hilmicem ve Adem sembol finaline çıkıyorlar. Erkeklerin kazanı ile kadınların kazananı ailesiyle görüşme fırsatı bulacak. İşte bu yüzden kora kor bir mücadele geçecek. Öte yandan dünkü O Ses Survivor'ın da kazananı seyirciler tarafından merak ediliyor.

14 Mayıs 2018, Pazartesi 09:40
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Survivor'da haftalardır beklenen birleşme partisi gerçekleşti. Yarışmacılar dün akşam güzel bir partiyle kurtlarını dökerken bugün de sembol oyununa çıkacaklar. Damla, Yağmur, Hilmicem ve Adem sembol finalinde kıran kırana bir mücadele verip sembolü elde etmek isteyecekler çünkü işin sonunda aileleriyle buluşmak var.



O SES SURVIVOR'I KİM KAZANDI?


Dün akşam Survivor'da birleşme partisi vardı. Tüm yarışmacılar, temiz ve güzel kıyafetlerini giyerek eğlence yaptı. Konuklar, Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'tı. Yarışmacılar şarkı yarışmasına çıktılar. Jüri Survivor yarışmacılarının performansını değerlendirdi. Adem ile Turabi türkü söylerken Turabi hem de saz çaldı. 



Yarışmacıların seslendirdiği şarkılar


Yağmur / Bütün Kızlar Toplandık


Birsen / Aldırma Deli Gönül


Mustafa Kemal / Nayino 


Anıl / Kandırdım


Merve Aydın / Saydım 


Sema / Aşk Laftan Anlamaz Ki


Ümit / Ain't No Sunshine


Turabi / Metris'in Önü


Hilmi Cem / Günah Benim


Nagihan / Bebek


Adem / 1. şarkı Fırat Türküsü 


Damla / Ben Böyleyim


Yarışmas sonrası kazanan isim Merve oldu.


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