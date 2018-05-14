Survivor'da haftalardır beklenen birleşme partisi gerçekleşti. Yarışmacılar dün akşam güzel bir partiyle kurtlarını dökerken bugün de sembol oyununa çıkacaklar. Damla, Yağmur, Hilmicem ve Adem sembol finalinde kıran kırana bir mücadele verip sembolü elde etmek isteyecekler çünkü işin sonunda aileleriyle buluşmak var.









O SES SURVIVOR'I KİM KAZANDI?





Dün akşam Survivor'da birleşme partisi vardı. Tüm yarışmacılar, temiz ve güzel kıyafetlerini giyerek eğlence yaptı. Konuklar, Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'tı. Yarışmacılar şarkı yarışmasına çıktılar. Jüri Survivor yarışmacılarının performansını değerlendirdi. Adem ile Turabi türkü söylerken Turabi hem de saz çaldı.









Yarışmacıların seslendirdiği şarkılar





Yağmur / Bütün Kızlar Toplandık





Birsen / Aldırma Deli Gönül





Mustafa Kemal / Nayino





Anıl / Kandırdım





Merve Aydın / Saydım





Sema / Aşk Laftan Anlamaz Ki





Ümit / Ain't No Sunshine





Turabi / Metris'in Önü





Hilmi Cem / Günah Benim





Nagihan / Bebek





Adem / 1. şarkı Fırat Türküsü





Damla / Ben Böyleyim





Yarışmas sonrası kazanan isim Merve oldu.



