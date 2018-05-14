Survivor 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! O ses Survivor'ı kim kazandı?
Survivor 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Damla, Yağmur, Hilmicem ve Adem sembol finaline çıkıyorlar. Erkeklerin kazanı ile kadınların kazananı ailesiyle görüşme fırsatı bulacak. İşte bu yüzden kora kor bir mücadele geçecek. Öte yandan dünkü O Ses Survivor'ın da kazananı seyirciler tarafından merak ediliyor.
Survivor'da haftalardır beklenen birleşme partisi gerçekleşti. Yarışmacılar dün akşam güzel bir partiyle kurtlarını dökerken bugün de sembol oyununa çıkacaklar. Damla, Yağmur, Hilmicem ve Adem sembol finalinde kıran kırana bir mücadele verip sembolü elde etmek isteyecekler çünkü işin sonunda aileleriyle buluşmak var.
O SES SURVIVOR'I KİM KAZANDI?
Dün akşam Survivor'da birleşme partisi vardı. Tüm yarışmacılar, temiz ve güzel kıyafetlerini giyerek eğlence yaptı. Konuklar, Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'tı. Yarışmacılar şarkı yarışmasına çıktılar. Jüri Survivor yarışmacılarının performansını değerlendirdi. Adem ile Turabi türkü söylerken Turabi hem de saz çaldı.
Yarışmacıların seslendirdiği şarkılar
Yağmur / Bütün Kızlar Toplandık
Birsen / Aldırma Deli Gönül
Mustafa Kemal / Nayino
Anıl / Kandırdım
Merve Aydın / Saydım
Sema / Aşk Laftan Anlamaz Ki
Ümit / Ain't No Sunshine
Turabi / Metris'in Önü
Hilmi Cem / Günah Benim
Nagihan / Bebek
Adem / 1. şarkı Fırat Türküsü
Damla / Ben Böyleyim
Yarışmas sonrası kazanan isim Merve oldu.