Survivor 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük kavga...

Survivor 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler'de Turabi krizi devam ediyor. Turabi'nin tek başına takılması Ümit Karan'ı rahatsız ederken birçok yarışmacı da Karan'a destek veriyor. Turabi ise kendine haksızlık edildiğini diğer yarışmacıların da bölünmüş olduğunu söylüyor.

SURVIVOR'DA BÜYÜK GERİLİM

Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler, ödül oyununa çıkıyor. Yarışmacılar ödülü görünce adeta kendinden geçiyorlar. Bu sırada yarışma esnasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Mustafa'nın argo sözü Hilmicem'i deliye döndürüyor. İkili karşı karşıya gelirken diğer yarışmacıların araya girmesiyle birlikte ortalık yatışırken yeni bir kıvılcım dalgası da bu sefer Murat Ceylan ile Mustafa'yı karşı karşıya getiriyor.

Survivor yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında...