Survivor 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde ödül oyunu oynanıyor. İletişim oyunundaki gerginlik ödül oyununa da yansıdı.

Ödül oyununa Nagihan ve Ünlüler arasında yaşanan kriz damga vuruyor.

Ödül oyununda yaşanan gerginliğin ardından Nagihan gözyaşlarını tutamıyor. Turabi ise takımı adına Nagihan'dan özür diliyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI





İLETİŞİM OYUNUNDA NE OLMUŞTU?

Survivor'ın 73.bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim ödülü için kıyasıya rekabet etti.

İletişim oyununda Mustafa Kemal oyunu kazandıktan sonra Gönüllüler takımına sus işareti yaptı.

Bu hareket sonrası Mustafa Kemal'le Gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı.

Tartışmada Hakan, Mustafa Kemal'e 'Tek canın var zaten Mustafa Kemal' dedi. Mustafa Kemal'de cevap olarak bundan sonra herkese hak ettiği gibi davranacağım.'dedi. Tartışma çok büyümeden sona erdi.