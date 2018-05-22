Survivor'ın 78. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Alp Kırşan'ın sunacağı yeni bölümde erkek yarışmacılar kendi aralarında kadın yarışmacılar kendi aralarında yarışıp sembol için mücadele verecekler. Zorlu parkurda zaman zaman ise gerilim yaşanacak.

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Zorlu parkurda zaman zaman gerilim yaşanıyor. Sembol mücadelesi verilirken ilk önce Hakan ile Murat gaerilim yaşıyor. Murat, Hakan'a yarışma esnasında "Bana bağırma" diye uyarırken Hakan "Bağırmayayım ne yapayım! Anlamıyorsun ki ne diyeyim yani..." diye karşılık veriyor.

İKİ DÖVÜŞÇÜ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Turabi ve Adem karşı karşıya geliyor. Adem ile Turabi'nin mücadelesinde, Nagihan; Turabiye tezahürat yapınca Adem bozuluyor. Adem, kadın yarışmacıyı uyarıp "Bence karışmasan daha iyi olurdu Nagihan" derken Turabi araya girerek "Nagihan'dan ben istedim ses lazımdı bana" diyor. Adem'in, Nagihan'ın sesinin dikkatini dağıttığını söylemesi üzerine Turabi, "O da senin sorunun" diyor. Adem son olarak "Seninle alakalı bir durum yok" diyerek agresif bir çıkış yapıyor.