Survivor 79. bölümü Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek. Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, Survivor tarihinde görülmemiş bir ödül oyununa çıkacaklar. Kazanan takımın yarışmacıları Türkiye'ye gidip istedikleri kişiyle doyasıya vakit geçirecekler. İşte bu yüzden bu oyun her yarışmacı için ayrı bir önem arz ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler elinden geleni parkura yansıtmak zorunda...

ÖDÜL OYUNU ESNASINDA GERİLİM

Ödül efsane olunca yarışmacıların tansiyonu da yüksek oluyor. Ödül oyunu esnasında Hakan Hatipoğlu ile Ümit Karan birbirine giriyor. Ümit Karan'ın ağzından çıkan argo kelime ise ortamı daha da geriyor. Olay sonra tatlıya bağlanıyor.