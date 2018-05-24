Survivor 80. bölüm tanıtımı (Türkiye ödülü kim kazandı?)

Survivor'da Türkiye ödülü oyunun ilk aşamasını Gönüllüler takımı kazandı. İkinci aşama ise bugün oynanacak ve Türkiye ödülünü kazanan taraf belli olacak.

Survivor'da 80. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte nefes kesen o anlar...





İSTANBUL'A GİTME ÖDÜLÜNÜN İLK TURUNU KİM KAZANDI?

Takımlar yarışacakları rakibi seçtikten sonra zorlu mücadeleye başladı. Dominik'te ilk mücadele Ümit Karan ve Hilmi Cem arasındaydı. Başa baş geçen mücadelede Ümit Karan, sona doğru atak yaptı ve ilk sayıyı takımına kazandırdı. Ünlüler daha sonra Mustafa Kemal'le sayı buldu. Gönüllüler 2-0 geriye düştükten sonra Yağmur'la Merve yarıştı. Yağmur yarışmayı kazandı ve Gönüllüler'in ilk sayısını kazandırdı. Mağlubiyet sonrası Merve sinirlerine hakim olamadı. Gönüllüler bu oyunu aldıktan sonra atak yaptı ve Hakan'ın Ümit Karan'a karşı üstünlük sağlamasıyla skoru 4-3'e getirdi ve oyunda ilk kez öne geçti. Bu kritik sayıdan sonra Gönüllüler iyice tempoyu arttırdı ve skoru 8-4'e getirdi.