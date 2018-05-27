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Survivor 82. bölüm (Dokunulmazlık ödülümü kim kazandı?)

Survivor'ın son bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele verdi. Yarışmada Adem ve Turabi arasında tansiyon yükseldi

28 Mayıs 2018, Pazartesi 00:13 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2018, Pazartesi 00:20
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Survivor'ın son bölümündeki dokunulmazlık oyununda Adem, sayıyı rakibine kaptırınca takım arkadaşlarına sitem etti. Turabi, Adem'e cevap verince ortalık karıştı ve devreye Acun Ilıcalı girdi. Acun Ilıcalı, Turabi'yle yaşadığı gerginlik sonrası sinirleri gerilen Adem'in yanına giderek "4 aylık emeği riske etme" uyarısında bulundu.


MURAT CEYLAN'IN TALİHSİZ ANLARI

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Murat Ceylan boynunu parkura vurunca Dr. Metin Kuş başarılı yarışmaya müdahale etti.

DOKUNULMAZ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda durum 9-9 iken Ünlüler adına Merve ve Turabi, Gönüllüler adına ise Yağmur ve Anıl yarıştı. Nefes kesen mücadeleyi kazanan taraf Gönüllüler oldu.


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