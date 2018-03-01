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Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…

TV8'de yayınlanan Survivor programında ödül oyununda All Star takımından Hilmi Cem ile karşı karşıya gelen gönüllü Anıl, aldığı sayının ardından Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis sevinci yaptı.

Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…
TV8’de yayınlanan Survivor programının son bölümünde birbirinden ilginç görüntüler yaşandı.

All Star takımından Hilmi Cem ile karşı karşıya gelen gönüllü Anıl, ödül oyununda rakibini mağlup etmesinin ardından yaşadığı sevinç gösterisi ile sosyal medyada birden gündem oldu.

İşte o görüntüler:



Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’in attığı gollerden sonra yaptığı aslan sevincini Survivor’a taşıyan Anıl sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

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