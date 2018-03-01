Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…

Anıl Berk kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Erdinç Şahin

yayınlananprogramının son bölümünde birbirinden ilginç görüntüler yaşandı.All Star takımından Hilmi Cem ile karşı karşıya gelen gönüllü Anıl, ödül oyununda rakibini mağlup etmesinin ardından yaşadığı sevinç gösterisi ile sosyal medyada birden gündem oldu.Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’in attığı gollerden sonra yaptığı aslan sevincini Survivor’a taşıyan Anıl sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.