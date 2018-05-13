Haftalardır beklenen gün geldi çattı. Survivor birleşme partisi bu akşam gerçekleşiyor. Birleşme partisinin konukları ise Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak... Tüm yarışmacılar, Aleyna Tilki'nin şarkılarıyla eğlenirken İbrahim Büyükak'ın esprileriyle kahkaha atacak.

















ŞARKI YARIŞMASI





Yarışmacılar İbrahip Büyükak ve Aleyna Tilki'yle eğlenirken bir de sahneye çıkıp şarkı söyleyecekler. Turabi bu organizasyonda hem saz çalıp hem de türkü söylecek. Öte yandan birleşmede Murat'ın yanına oturan Turabi Murat Ceylan'a takım arkadaşlarıyla olan problem hakkında açıklama yaparken Ümit Karan için de hiç de iyi konuşmuyor.





ACUN MEDYA-SURVIVOR MAÇINI KİM KAZANDI?





Dün akşam Acun medya çalışanları ve Survivor yarışmacılar kum sahada maça çıktı. Maçın her anı heyecan doluydu. Ümit Karan'ın birbirinden şık golleri izleyenleri hayran bıraktı. Fakat oyun sonunda gülen taraf 13'e 9'luk skorla Acun Medya oldu.



















