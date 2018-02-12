Birsen Bekgöz, kaslı vücuduyla yarışmanın başladığı andan beri dikkat çeken isimlerden biri oldu. Survivor 2018'in iddialı isimleri arasında yer alan ve yarışmalarda sürekli Sema Aydemir ile eşleşen Birsen Bekgöz kimdir? İşte detaylar..." />

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Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Nereli?

Survvior 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz, kaslı vücuduyla yarışmanın başladığı andan beri dikkat çeken isimlerden biri oldu. Survivor 2018'in iddialı isimleri arasında yer alan ve yarışmalarda sürekli Sema Aydemir ile eşleşen Birsen Bekgöz kimdir? İşte detaylar...

12 Şubat 2018, Pazartesi 09:12
Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Nereli?

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? YAKINDAN TANIYALIM


"Kendimi aşmaya gidiyorum" sözüyle ve güzelliğiyle dikkatleri çeken genç yarışmacı Birsen Bekgöz'ü yakından tanıyalım Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusu.

BİRSEN BEKGÖZ'ÜN KARİYERİ

Günümüzde hala Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42'lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15'lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekoru sahibi.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. ​



2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.



Takım arkadaşları olan Özge Gürler, Pınar Saka ve Binnaz Uslu ile birlikte 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanan Birsen Bekgöz, 2012 yılında Londra'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı.

*Birsen Bekgöz ayrıca Sema Aydemir'le aynı pistte yarışmıştır. 




2013 yılındaki Akdeniz Oyunları'nda 400, 400 engelli ve 4x400 metrede yarıştı. 400 metreyi dördüncü, engelliyi ise beşinci sırada tamamlayan Birsen Bekgöz, 37 yaşında.



*Birsen Bekgöz, Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alıyor.
*Öte yandan Birsen Bekgöz evli.



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