Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Nereli?

Survvior 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz, kaslı vücuduyla yarışmanın başladığı andan beri dikkat çeken isimlerden biri oldu. Survivor 2018'in iddialı isimleri arasında yer alan ve yarışmalarda sürekli Sema Aydemir ile eşleşen Birsen Bekgöz kimdir? İşte detaylar...